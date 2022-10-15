屏東縣長參選人周春米遊行宣講　籲選民支持18歲公民權

▲周春米呼籲民眾11月26日投下修憲複決同意票 。（圖／翻拍周春米服務處提供影片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長候選人周春米今（15）日與民進黨青年部青年遊行宣講，一起支持18歲公民權，高喊口號「民主前進挺18」，也呼籲民眾11月26日投下修憲複決同意票。

周春米說，這次18歲公民權修憲複決是史上第一次，創紀錄之外，也希望能順利開花結果，順利達到「選舉人總額一半以上、超過965萬票同意」的門檻，「期待能看到不可能成為可能」，讓臺灣跟上民主盟友的步伐。

周春米表示，她在2020年提出民法修正草案，將民法有關成年人的年齡調降為18歲，獲朝野一致支持三讀通過。自2023年1月1日起實施，未來年輕人也能獨立決定租房、買賣等契約行為，「自己負責任，這也是實施 世代正義的重要一步」！

周春米補充，民進黨青年部全台灣跑透透到處宣講，過幾天也會到馬祖宣傳18歲公民權，可以看出青年的超高行動力，也向外界表達民進黨對青年參政的大力支持，也早在2002年，20年前就開始在立法院提案修憲，並且在2016年蔡英文總統競選時就列入政見，「現在就是最後一哩路！」她要拜託所有屏東鄉親一定要投下神聖的一票，一起支持18歲公民權，也一起打造友善青年的希望城市。