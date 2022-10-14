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大選前哨戰！「百里侯應援」衝人氣　投票預測抽三星

活動小組／綜合報導

「百里侯集氣應援」活動開跑囉！距離2022九合一大選最後倒數中，ETtoday新聞雲舉辦「百里侯集氣應援」活動，邀請關心選情的你，為自己支持的候選人應援衝人氣！天天打開新聞雲App，以行動力挺心中的超級百里侯！ 點我集氣去＞＞＞

▲「百里侯集氣應援」活動。（圖／活動小組）

「百里侯集氣應援」活動自2022年10月17日10:00開跑，至2022年11月11日23:59為止，打開ETtoday新聞雲App進入本活動頁，投票為支持的候選人應援，400多件好禮等你抽！

活動期間好禮不間斷，【周周抽】 Tokuyo冷熱眼部按摩器、Nespresso膠囊咖啡機、東購1,000元提貨券...等好禮

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如投票應援的候選人當選，最終還有【加碼神預測】再抽 Samsung Galaxy S22 Ultra、OSIM 智能腿樂樂2、Dyson吹風機等大獎，快用你寶貴的一票、天天力挺最愛的候選人！

「百里侯集氣應援」活動共有22個選區應援頁面，每人每日可獲得5張免費票，每日一縣市只能投一位，且不可重複投給同一位候選人；另可用10點「東森幣」兌換1張投票券，兌換的券投票沒有使用限制。

▲「百里侯集氣應援」活動免費票使用方式。（圖／活動小組）

【百里侯集氣應援】活動資訊
● 活動期間：2022年10月17日10:00起至2022年11月11日23:59止。
● 投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員即可投票。
● 投票辦法：
A.免費票：每日可獲得5張，單日最多可投5個選區的 1 位候選人。隔日重置票數，但僅限當天使用，無法隔日累積使用。
B.東森幣票：每日可使用「東森幣」額外增加投票券（10點東森幣可換1張投票券）。東森幣兌換的票無使用上限，所有縣市、所有候選人選項都可以投。

● 活動抽獎：
【周周抽】
1. 東購提貨券1,000元，每周3名。
2. 全家中杯美式咖啡，每周100名。
3. ETtoday折疊文具盒（便利貼），每周10名。
4. Nespresso 膠囊咖啡機&奶泡機組合，每周1名。
5. Tokuyo 煥眼冷熱眼部按摩器，每周1名。
6. 郵政禮券2000元，每周1名。

▲「百里侯集氣應援」活動周周抽好禮。（圖／活動小組）

【加碼神預測】
1. Samsung Galaxy S22 Ultra，1名。
2. Samsung Galaxy Watch4，1名。
3. Samsung 移動固態硬碟T7，1名。
4. Dyson Supersonic吹風機HD08（銀銅色），1名。
5. OSIM 智能腿樂樂2，1名。

▲「百里侯集氣應援」活動加碼神預測好禮。（圖／活動小組）

● 得獎公告：本活動於每周二晚間6點前公布得獎名單，加碼獎則於11月30日公布。活動小組將以E-mail通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認E-mail正確及有效。若逾期未回覆得獎通知，視同自動放棄中獎權益。

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