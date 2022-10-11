18歲公民權11／26投票　「首樁修憲複決案」中選會明公告

▲18歲公民權11／26投票。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

中選會12日將發布憲法修正案公民複決第1案公告，事關18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，為我國憲政史上的第一次修憲複決交付公民投票，訂於11月26日投票，與九合一大選同天登場。

18歲公民權修憲案具有公民首度行使修憲複決的歷史意義，在這之前，我國憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過。

中選會12日將召開記者會，除了正式公告該案的投票日期、時間，並播放由前大聯盟職棒球星郭泓志拍攝之電視廣告，化身為「公民投手」，呼籲年滿20歲的公民們，11月26日記得投票。

根據規定憲法增修條文的規定，該修正案須先公告半年，再經全國公民投票複決，「有效同意票超過選舉人總額半數」，才算正式通過；中選會8月中旬公布的選舉人數近1930萬人，換算下來，需有965萬人投下「同意票」，18歲公民權修憲案才能正式成立。

中選會指出，憲法修正案公民複決第1案意見發表會或辯論會將自111年11月12日起至11月22日期間，於全國性無線電視頻道舉辦5場，由立法院代表正方，相關政府機關或依公投法第20條經許可設立辦事處之反對意見者代表反方，各場次日期、時間如下：

一、 第1場次：111年11月12日（星期六）19點。

二、 第2場次：111年11月15日（星期二）15點。

三、 第3場次：111年11月17日（星期四）10點。

四、 第4場次：111年11月19日（星期六）15點。

五、 第5場次：111年11月22日（星期二）19點。