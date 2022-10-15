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遭疑三芝擁萬坪地　「只有半坪」張善政怒：放爸媽骨灰罈的地方！

▲針對綠營質疑今年6月在中壢購買房產，網路側翼還質疑有上萬平方公尺，國民黨桃園市長候選人張善政今天痛批，民進黨根本在誤導視聽，非常惡劣。（圖／張善政競辦提供）

▲針對綠營質疑今年6月在中壢購買房產，網路側翼還質疑有上萬平方公尺，國民黨桃園市長候選人張善政今天痛批，民進黨根本在誤導視聽，非常惡劣。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

對於綠營質疑張善政今年6月間在中壢購買房產，網路側翼甚至說這片土地有上萬平方公尺，對此，國民黨桃園市長參選人張善政今天怒批，自己今年在中壢購買的近20年老公寓，真正土地持分僅4坪，「民進黨根本刻意誤導視聽，非常惡劣」。

張善政今天中午在前內政部長與公共工程主委李鴻源、市議員候選人詹江村與凌濤陪同下，到桃園市總圖工程現場了解工程問題，針對綠營質疑他在中壢區最近剛購買一筆房產，那片土地更有上萬平方公尺提出說明。

張善政指出：「集中住宅土地是一大片，很多人共同持有，那個上萬平方公尺土地，我真正持份只有4坪，那處位於中壢的房產是老公寓，近20年的老公寓，面積不到20坪，我的土地持份只有4坪，我覺得他刻意在誤導視聽，非常惡劣。」

張善政表示，中選會昨天公佈自己的財產申報，說我名下有66筆土地，其中60筆是我太太家裡的長輩在最近這兩三年過世繼承的，60筆都是非常小的持份，60筆土地加起來的面積，大約只有90坪左右。我太太娘家移民到台灣好多代了，大家都知道一代一代繼承，我覺得他們在刻意誤導視聽。

▲國民黨桃園市長候選人張善政針對綠營質疑名下土地一一提出說明。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政針對綠營質疑名下土地一一提出說明。（圖／張善政競辦提供）

張善政強調，自己名下有6筆土地，其中在新店有個老房子，屋齡50年了，持份土地100多坪，完全自己擁有；另外在花蓮有一塊農地，實際上有3個地號，這個是十幾年前購買的農地，自己打算要務農，那塊農地是山坡地，不可能蓋房子，也不可能炒作，我在上面種了一千棵樹，我在回饋台灣的環境，在做節能減碳。

另外還有一塊地在三芝是很大的面積，但也是持份，只有0.5坪，不到1坪，這是我過世的爸爸媽媽放骨灰罈的地方，他們長眠互相陪伴的一塊地方，民進黨的朋友，你們選舉要抹黑，也不能這樣抹黑，竟然動到已往生的老人家頭上，到底有沒有傳統的美德？對已經過世的老人家、骨灰罈的土地你們也在打壓、誤導，真的非常非常地惡劣，這種誤導視聽的惡劣作風，我們要去提告，誤導選民對我的印象，意圖使人不當選，我們會盡快提告。

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