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張善政自稱「土地公」財產申報如其名　鄭運鵬：要請他自己解釋

▲針對候選人財產公布，張善政名下有多達66筆土地、15筆建物，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬指出，這要請張善政先生自己解釋。（資料照／鄭運鵬競辦提供）

▲針對候選人財產公布，張善政名下有多達66筆土地、15筆建物，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬指出，這要請張善政先生自己解釋。（資料照／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

曾自稱「土地公」的張善政在候選人財產申報公布上，其名下有66筆土地、15筆建物，網友直呼果真是人如其名；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（15）日受訪時表示，張善政先生長期坐領高薪也擔任大官，財務上面的操作和考量我們都尊重，但參選後入住在龍潭一筆房地則是為了什麼，參選是否與這筆房地有關，要請他自己解釋了。

鄭運鵬今天上午出席民進黨市議員劉勝全大五福後援會成立大會後受訪時指出，張善政先生長期坐領高薪也擔任大官，在財務上面操作與考量我們都尊重，不過除了他土地筆數很多比之外，我還發現在今年6月時候他在桃園買了房產，這一筆就比較奇怪，因他過去與桃園沒有淵源，也不是參選桃園之後入住龍潭的所在地，這一筆到底是為了什麼？

鄭運鵬認為，過去一段時間國民黨主席朱立倫用突襲方式請張善政先生到桃園參選，是不是和這筆土地買賣有關係，這一點就有必要請張善政先生向國人說明，他的土地有畸零的、農地的、都會的、新店的、花蓮的與桃園的，琳瑯滿目，我想得要請他自己解釋了。

此外，張善政被爆料與致公黨過從甚密？鄭運鵬指出，中華民族致公黨，一開始擺明就是台灣要被中國統一，要推動的就是反獨促統，他的理念是非常清楚的，張善政擔任是唯一一席的最高顧問，如果敢擔任顧問，又是唯一一席的最高顧問，你不會不知道這是個急統團體，不知道這是個用商業、統派來賺錢的團體，何況說他的兩位主席陳柏光和前天被收押的劉威甫主席，2人都是知名的詐騙集團，不但騙台灣也騙中國。

鄭運鵬強調，張善政先生從行政院長卸任後會去擔任一個極度紅統、有問題政黨的最高顧問，這個紅統中華民族致公黨裡面的高級幹部通通都是詐騙集團，張善政被騙也不對，以後市民怎麼相信他，張善政是故意當門神讓他們去騙人更不對，所以我請張善政先生要說清楚，第一個，你是不是唯一一席的最高顧問？你和這兩個詐騙首腦的關係是什麼？這都是幾十億元國人和中國人民的血汗錢，你被人家利用政治的身分，和反獨促統的手段去騙錢你認為你自己的責任是什麼？我認為要參選要當市長絕對不能有輕易被騙的狀況，甚至是他被拿來當門神，這點非常嚴重，也會影響大家對他的信任，希望他好好說明清楚。

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