蔡壁如閃辭立委　鄭寶清諷民進黨全黨挺抄襲「向下沉淪」

▲無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天指出，民眾黨蔡壁如閃辭立委，不論原因為何至少樹立良好政治典範，反觀民進黨卻全黨挺抄襲。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民眾黨不分區立委蔡壁如昨天閃辭，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天（15）日指出，蔡因被檢舉論文涉抄襲遭母校德明財經大學撤銷碩士學位，不論其原因為何至少已樹立良好政治典範，反觀民進黨因林智堅論文抄襲事件，竟「全黨挺一人」，讓人不得不對民進黨「向下沈淪」的腐敗無能感到無比悲憤。

鄭寶清（15）日冒雨到中壢區興國與新明市場掃街拜票，為明天南區競總成立活動發送文宣，競選團隊沒有因雨勢而取消，反而按照既定行程冒雨拜訪市場攤販與菜籃族爭取支持。

針對台灣民眾黨不分區立委蔡壁如昨天突然宣報閃辭立委，鄭寶清表示，蔡壁如是黨主席柯文哲的愛將，因被檢舉論文涉抄襲，遭其母校德明財經科大學倫會認定違反學術倫理撤銷碩士學位，宣布辭去立委以因應該黨的選情衝擊，不管可能是柯文哲「斷尾求生」，抑或是蔡壁如個人的檢討自省或政治評估與決斷，至少都已樹立良好的政治典範。

鄭寶清認為，民眾黨能夠知恥近乎勇迅速做出決斷，對社會大眾有所交代，反觀民進黨因林智堅論文抄襲事件，卻「全黨挺一人」，不顧大是大非道德價值觀的政治精神與社會形象已嚴重被傷害，竟全黨支持力挺抄襲的鄭運鵬代表民進黨參選桃園市長，政黨沈淪墮落至此地步，其「清廉、勤政、愛鄉土」之創黨精神被破壞殆盡，讓人不得不對民進黨「向下沈淪」腐敗無能感到無比悲憤。

▲無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天冒雨在中壢新明市場掃街拜票。（圖／鄭寶清競辦提供）

鄭寶清質疑，民進黨縱容抄襲論文的林智堅操盤輔選其新竹市長候選人沈慧虹，刻意掩護鄭文燦市長論文涉嫌抄襲、造假、大陸槍手代寫等種種質疑，避免地方選舉遭受嚴重影響波及。這是錯的相當離譜的政治誤判，大多數選民根本不可能接受民進黨嚴重偏離政治誠信、道德價值觀的政黨能夠繼續執政，連德高望重的前中研院院長李遠哲都忍不住跳出來抨擊，民進黨的腐化、沈淪比過去更快，力道更大，只關心自己選舉利益，讓他非常失望。

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