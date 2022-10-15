「好運篷」一晚爆賣售罄　鄭運鵬喊臉書破萬讚再加碼





▲桃園市候選人鄭運鵬募款商品「好運篷」搶購一空，展現鄉親對鄭運鵬的支持和商品的超高人氣。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

桃園市候選人鄭運鵬昨（14）日推出「好運系列」募款商品正式對外發售，其中第一次作為募款商品的斗篷「好運篷」在晚間網路上架後，不到四個小時就被網友搶購一空，鄭運鵬競選總部一早也出現民眾現場搶購，展現鄉親對鄭運鵬的支持和商品的超高人氣。鄭運鵬表示，商品一公佈馬上獲得網友及市民朋友的熱烈回響，就連外縣市甚至遠在國外的網友都希望能購買，由於反應太過熱烈，鄭運鵬也宣布若是臉書單篇貼文破萬讚就馬上加碼，讓更多市民朋友們能把好運帶著走！

鄭運鵬推出好運斗篷昨晚網路熱銷，不到四小時網路庫存便售罄，只剩南區及北區競總還留有現貨，因此一早就有許多民眾前往競選總部搶購。八點一開門就在門外等候的蔡先生表示，昨天晚上10點在網路上已經買不到，但他的阿嬤看的商品後很想要買，今早特別前來幫自己和阿嬤各帶一件回家。另一位張小姐則表示，住在嘉義的哥哥看到斗篷後十分心動，特別請她從新北跑過來搶購。

鄭運鵬笑著表示，一開始也沒有想到推出的好運斗篷「好運篷」一個晚上就會在網路上完售，現在只剩兩個競選總部還有部分庫存。這表示大家都很期待好運，也認為競選團隊的設計十分吸睛。今天他再加碼提出一個方案，只要臉書的指定貼文上按讚破一萬，就會再推出新的顏色與小朋友的尺寸，暫時買不到的鄉親不用擔心，邀請更多的大朋友和小朋友一起加入勇者團隊的行列。