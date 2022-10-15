飛燕效應到南投！盧秀燕為許淑華站台　喊「打造中、投好生活」

▲飛燕效應到南投，台中市長盧秀燕為南投縣長參選人許淑華站台喊「打造中、投好生活」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

爭取連任的台中市長盧秀燕昨（14）日晚間舉行「十全十美，女力挺台灣聯合造勢活動」，邀請南投縣長參選人許淑華前來站台，今天盧秀燕馬不停蹄趕赴南投，換幫許淑華站台，兩人提出未來台中、南投區域治理，打造中、投好生活。

盧秀燕表示，在立法院親眼見證許淑華守護南投，絕不妥協。在立法院被譽為「神力女超人」，而南投縣必須要有一個好縣長，能夠整合區域縣市與地方鄉鎮。鄰近縣市長、地方鎮長與南投縣長齊心合作打拚才是鄉親的最大利益，淑華的目標就是建設地方，讓鄉親過好生活的路線。

▲盧秀燕對手、綠營蔡其昌批盧秀燕在正副總統之路布局。（圖／記者游瓊華翻攝）



不過盧秀燕的對手、綠營蔡其昌反批盧秀燕，跑遍全台，先是到台南、新竹、基隆等地，分別幫謝龍介、林耕仁及謝國樑助選，今天又到南投幫許淑華站台，但台中市行程卻少的可憐，到外縣市助選時間卻很多，轟盧秀燕現在正是「吃碗內看碗外」，忙著選市長，又在布局正副總統之路，若無心在台中市上，就讓有心為大家做事的蔡其昌擔任台中市長。

▲盧秀燕曾多次回應，到外縣市輔選只是「盡一己之力」，投桃報李感謝過去黨內同志的協助。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，盧秀燕競選團隊回應，市長已經多次說明，過去受過黨內同志協助，所以到外縣市協助黨內同志，僅是「盡一己之力」，投桃報李。