致公黨涉詐30億遭中共調查　林飛帆點名「黨顧問」張善政：交代關係

▲林飛帆目前擔任鄭運鵬競辦政策平台召集人 。（圖／鄭運鵬競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

中華民族致公黨主席陳柏光、中評會主席劉威甫雙雙因詐欺、詐騙被捕，鄭運鵬競辦政策平台召集人林飛帆表示，國民黨桃園市長參選人張善政作為致公黨「唯一且最高顧問」，應出面說明清楚，與雙方之間的關係為何？

林飛帆說，近日中華民族致公黨中評會主席劉威甫吸金詐騙30億，前主席陳柏光也因詐欺遭中共當局逮捕，張善政需要出面解釋，面對如此親共又涉及詐財的政黨組織，為何會如此沒有自覺會被拿來當做親共詐騙集團的門神？為何至今也沒有出面為自己替致公黨背書做說明？

林飛帆質疑，致公黨與中國共產黨交往甚密，張善政曾擔任行政院長，為何會與統派色彩如此鮮明的政黨靠這麼近？另一方面，張善政作為致公黨唯一且最高的顧問，是否是有給職？是否積極參與中華民族致公黨運作？

林飛帆強調，張善政與詐騙集團關係匪淺，若是因為他識人不明，被人欺騙，就不禁要令桃園市民懷疑，若張善政真的擔任市長，是否會讓詐騙集團滲入市府？若張善政根本知情，卻仍舊選擇擔任致公黨最高顧問，那更證明張不僅對國家立場有問題，恐怕更與極統的詐騙集團關係糾扯不清。

林飛帆表示，張善政面對媒體提問，又再次高傲地要人「站到一邊去」，但從張善政參選至今，5736萬鉅額研究案說不清楚、與極統的詐騙組織關係糾扯不清、避重就輕，真正遇到問題就閃躲站旁邊的，就是張善政本人。呼籲張善政前院長，出面向選民說明、勇於道歉。