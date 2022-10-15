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辣台妹挺進鹿港拔樁！重砲轟淪「流標縣」　王惠美反擊：甩鍋地方

▲▼總統蔡英文到彰化力挺彰化縣長候選人黃秀芳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲總統蔡英文到彰化力挺彰化縣長候選人黃秀芳。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

總統蔡英文4度到彰化輔選縣長候選人黃秀芳，今到縣長王惠美大票倉鹿港鎮，痛批「彰化不能再流標了！」現在的縣長做不到，就讓黃秀芳來做，王惠美陣營反擊，缺工缺料是全國普遍現象，中央工程因為疫情衝擊和國際營造物價大幅波動，一再流標，既然是全國性的問題，蔡總統就不該一味指責、甩鍋給地方。

蔡英文表示，台灣有最好的風場，很多都在彰化，從現在到2025年，綠能產業，將帶動上兆元投資，整個供應鏈將同時受惠，未來，我們要把台灣，打造成「亞洲綠能中心」，打造綠能首都。

▲▼總統蔡英文到彰化力挺彰化縣長候選人黃秀芳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲王惠美競選總部發言人張建豐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中央政府推動「前瞻基礎建設計畫」，黃秀芳在四年前，就爭取到26億經費，要來拓寬大埔截水溝的堤岸道路，可是工程發包，五度流標。竹塘鄉的衛福大樓，八卦山大佛修復工程，也流標了九次。還有彰化漁港開發案，去年，廠商停工解約，重新招標，一樣再流標，現在的縣長做不到，就讓黃秀芳來做。

對此王惠美陣營反擊，缺工缺料是全國普遍現象，中央的工程也同樣因為疫情衝擊和國際營造物價大幅波動的影響，而一再流標，既然是全國性的問題，蔡總統就不該一味指責、甩鍋給地方。

▲▼總統蔡英文到彰化力挺彰化縣長候選人黃秀芳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長候選人黃秀芳。

王惠美陣營強調，雖然工程歷經多次流標，在彰化縣政府團隊持續不斷努力下，爭取追加經費補助，八卦山大佛、竹塘衛福大樓都已在施工中，而彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程、彰化漁港碼頭工程，皆已陸續在12日、13日決標，近日就將會辦理開工。

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