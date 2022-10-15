柯文哲酸享受光環又後悔　陳時中：防疫沒有所謂爭功諉過

記者陳家祥／台北報導

台北葫蘆寺今年適逢建廟75周年，15日舉辦「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，台北市長三組候選人與總統蔡英文都到場。蔡在致詞時稱讚陳時中的防疫成績，而談到柯文哲酸不能享受光環又後悔，陳時中說，不能認同一直把防疫用爭功諉過的方式評論，這是他不能認同的，「大家都是一條心努力在做，沒有所謂的爭功諉過的情況」。

▲陳時中出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」。（圖／記者陳家祥攝）



蔡英文在致詞說，剛剛她也去了指揮中心，今天是成立的第1000天，謝謝防疫團隊辛勞，2年多來不容易，「今天前防疫指揮官也在現場，1000天他擔任903天指揮官、主持581場記者會，請大家給他鼓勵」。蔡說，她接待來自世界各國外賓，大家對於台灣防疫成績給予稱讚。

對於柯文哲酸不能享受當時的光環現在又後悔，陳時中回應，如果一直把防疫當作這樣爭功諉過的方式來做評論，這是他不能認同的。

「我們在防疫期間全力為了人民的福祉，為了抵抗病毒，大家一起做努力。」陳時中說，包括很多的專家、行政人員、行政院到我們CDC、衛福部，整體大家一條心努力在做，沒有所謂的爭功諉過的情況。

另外，10月15日台灣對抗新冠肺炎疫情邁入第1000天，指揮中心上午也舉行記者會，陳時中被問到心情感想時說，「若談論心情，真的是酸甜苦辣都有，但是滿心期待疫情過去、經濟復興」。

至於目前的防疫指揮官王必勝笑稱「我們懷念你」，陳時中也笑說，「我們過去天天見面，早也見、晚也見，大家討論事情，現在就缺少機會，大家也許想念我吧」。