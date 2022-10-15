新光公主遞補不分區　柯文哲「本講好補高虹安」：世界上都是意外

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委蔡壁如為論文抄襲請辭，不分區席位由新光集團長女吳欣盈遞補。對此，民眾黨主席柯文哲15日受訪時表示，本來是有跟吳欣盈講，若高虹安當選新竹市長要補位置，「沒想到世界上都是意外，本來是要補高虹安位置，變成要補蔡壁如位置。」

▲新光長公主吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝)



德明科大宣布撤銷蔡壁如碩士學位，蔡14日上午召開記者會表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，也請學校公開相關審查資料，將依法提出救濟申覆，她強調，對自己論文很有自信，若真有瑕疵，願意辭去立委職位，然而蔡卻在短短不到12小時後突然宣布請辭。

在蔡壁如宣布請辭後，該不分區席位由新光集團長女吳欣盈遞補，對於外界解讀這是金主上位，柯文哲則回應，現在人家金管會管這麼嚴，不要想太多。

新光金大公主吳欣盈在2020年立委選舉時，答應擔任民眾黨不分區立委，並被列在第7位，消息震撼了當時的金融圈和政壇，不過當年選舉民眾黨只拿下了5個不分區立委席次，她也因此無緣進入立法院。

據悉，吳欣盈昨也有出現在蔡壁如立院辦公室，被解讀是為立委交接「暖身」，而知情人士透露，蔡壁如下午在高雄，傍晚回到台北才進辦公室，並沒有遇到吳欣盈。

事實上，早在今年四月，就曾傳出柯文哲有意讓蔡壁如請辭不分區、專職黨秘書長，主持黨務及年底選戰事務，當時吳欣盈也突然現身民眾黨團輿情晨會，引起外界關注。

當時蔡壁如否認請辭一說，稱吳是辦公室顧問，但蔡也透露，若是自己請辭，下一個接替的就是吳欣盈，如今蔡因意外爆出論文門請辭，讓當初一席說法成真了。