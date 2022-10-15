「辣台妹」蔡英文來了　直搗王惠美鹿港票倉...站台力挺黃秀芳

▲總統蔡英文今到彰化，挺縣長參選人黃秀芳。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

選戰黃金周！爭取連任的台中市長盧秀燕昨天晚上在太平首場大型造勢「十全十美・女力挺台灣聯合造勢活動」請藍營其他9位女性縣市長候選人首度在台中合體造勢，現場湧入超過3萬人， 身兼民進黨主席的總統蔡英文，今(15)日下午則挺進國民黨籍現任縣長王惠美在鹿港的大票倉，到鹿港亞太度假中心參加「百工百業挺黃秀芳」後援會。

▲「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢太平登場，現場湧3萬人驚人高空畫面曝。（圖／記者游瓊華翻攝）

彰化縣一向被視為搖擺縣，此次大中部地區選情中，特別受到綠營的重視，為了迎戰即將到來的九合一大選，身兼民進黨主席的總統蔡英文，早在8月20日便已南下彰化，為黃秀芳站台輔選，而賴清德則接力，幾乎周周到彰化公開亮相。

今天黃秀芳從北彰到南彰，先是安排健行活動，再參加彰化市長林世賢西區後援會成立、同黨籍議員候選人劉珊伶、許書維競總成立，下午2點30分將陪同農委會主委陳吉仲到鹿港彰化漁會勘查，接著下午4點舉辦「百工百業挺黃秀芳」後援會，將有蔡英文、內政部長徐國勇、陳吉仲、台南市長黃偉哲、中彰澎戰區總督導蘇嘉全、競總後援會總會長陳永昌等人站台力挺。