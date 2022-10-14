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台南央廚全國典範　 麻豆國小中央廚房慶落成 逾2500師生受惠

▲台南市長黃偉哲14日至麻豆國小主持中央廚房重建工程謝土暨落成典禮，啟動台南市推動午餐中央廚房化的重要里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲14日至麻豆國小主持中央廚房重建工程謝土暨落成典禮，啟動台南市推動午餐中央廚房化的重要里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「偏鄉營養午餐中央廚房計畫」111學年度正式上路，黃偉哲市長14日至麻豆國小主持中央廚房重建工程謝土暨落成典禮，啟動台南市推動午餐中央廚房化的重要里程碑。

麻豆國小中央廚房111學年度起供應麻豆及下營地區逾2500名師生營養午餐，台南市已增設至55所中央廚房，供應149校午餐，全面提升品質，營養衛生同步把關。

▲台南市長黃偉哲14日至麻豆國小主持中央廚房重建工程謝土暨落成典禮，啟動台南市推動午餐中央廚房化的重要里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲偕同教育局長鄭新輝、麻豆國小校長王誌鴻及與會人士見證這份教育成果，典禮序幕由麻豆國小舞蹈隊以「祥龍迎新慶吉祥」舞出喜悅與活力，同時迎請學區內廟宇，包括天后宮、關帝廟、順天宮、北極殿、保寧宮等在地社區信仰神祉至現場護持，祈謝施工過程順利，更期盼未來供餐圓滿。

▲台南市長黃偉哲14日至麻豆國小主持中央廚房重建工程謝土暨落成典禮，啟動台南市推動午餐中央廚房化的重要里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，落實校園食安把關、提升午餐品質為市府的重要教育政策，近年推動午餐中央廚房化，透過校際合作方式，以「規模經濟」的概念，整合學校午餐供應，減少學校午餐人力負擔，提升學校午餐辦理效能，在111學年度已增設至55所中央廚房，供應149所學校，聯合供餐比率達73%，全市國中小逾8萬4千位師生受益，成效卓著。

▲台南市長黃偉哲14日至麻豆國小主持中央廚房重建工程謝土暨落成典禮，啟動台南市推動午餐中央廚房化的重要里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，藉由中央廚房集中採購、烹調與配送，既可替午餐的衛生安全把關，也能兼顧學童午餐的品質、減輕小校自辦午餐的行政負擔，是一項多贏的教育方案。此外，在黃市長的政策支持下，爭取中央廚房改善經費逾新臺幣5億元，專業營養師的設置從2019至2022年也累積增聘21人，強化學校午餐把關並創新扎根營養教育普及化，整體午餐業務及營養教育推動成效獲得2022年食育力城市大調查「教育與文化」面項全國第一的殊榮。

▲台南市長黃偉哲14日至麻豆國小主持中央廚房重建工程謝土暨落成典禮，啟動台南市推動午餐中央廚房化的重要里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆國小校長王誌鴻表示，麻豆國小原廚房使用已逾40 年，感謝台南市政府補助1500萬與國教署補助2300萬，配合校舍拆除重建工程，讓舊午餐廚房蛻變重生，變得更新穎、更明亮、更通風。目前廚工編制10人，另置有1名專業營養師開立菜單把關食安，供應麻豆國小等8所受供應學校逾2500名師生午餐，每日中午5條運餐路線同步載送熱騰騰美食，準時溫暖每位孩子的胃。

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