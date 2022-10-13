「一國中學區一日照」布建百分百　黃偉哲打造長照零距離城市

▲台南市長黃偉哲宣布率先六都達成達成「一國中學區一日照布建百分百」的目標，見證台南市長照服務邁進新的里程碑，為市民持續打造長照相伴零距離的友善環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣邁入高齡社會，因此長照2.0是台南市長黃偉哲上任以來，響應中央積極推動的重要政策，黃偉哲市長13日出席台南市社會局舉辦「一國中學區一日照布建百分百」記者會，宣布台南率先六都達成目標，見證台南市長照服務邁進新的里程碑，為市民持續打造長照相伴零距離的友善環境。



市長黃偉哲表示，「一國中學區一日照」是台南市府響應中央長照2.0的重要目標，台南市共劃分63個國中學區，東山區東原國中學區為設置日照中心最後一塊拼圖，已完成「一國中學區一日照」之目標，為六都第一，期盼藉由普及布建長照2.0資源，長者白天到日照中心，除了由專業人員提供照顧服務，也可以與年齡相仿的長者相伴，對身心健康的維持有相當大的幫助，讓子女可以安心就業、就學，夜間再返家一起共享天倫之樂，減輕家庭的照顧壓力，實踐在地健康老化長照政策。





黃偉哲也表示，在達成一國中學區一日照的目標後，會持續針對有長照日照需求的地區，尋覓適宜的場所布建更多日照服務據點，讓更多長者得到更綿密、更普及的照顧資源。



社會局表示，2022年9月底南市總人口數為185萬880人，其中65歲以上老年人口達32萬9786人，占台南市人口17.82％，顯示台南市已進入高齡社會，長期照顧服務不可或缺，社會局積極拓展長期照顧網絡，透過公私協力的方式，集合在地資源及全方位服務，讓長者能在地安老，並舒緩照顧者長期的照顧負荷。因東山區東原國中學區，較不易取得合法土地及建物使用執照，經社會局多次努力溝通及積極布建，率先六都達成一國中學區一日照布建目標，為台南市長照服務邁進另一個新的里程。



市長黃偉哲表示，照顧台南的長輩們，是他上任以來的主要施政重點，運用有限的資源推展老人福利政策，台南市老人福利有三項是六都第一，分別是「長照服務涵蓋率、社區照顧關懷據點服務長輩涵蓋率及一國中學區一日照佈建完成率」，南市府會持續實踐「照顧弱勢」及「做的更好，過得更好」的施政目標，在各方面完善老人照顧服務，讓長輩們都能在台南安心、安養、安好。



台南市長期照顧服務2.0提供多元化整合性照顧服務，減輕民眾及家庭的照顧負荷，降低照顧者的心理壓力與身體負荷。呼籲有需求民眾，可至南市長期照顧管理中心網站https://ltc.tainan.gov.tw/ 或撥打長照專線1966洽詢，讓長照資源遍布台南市每個角落。