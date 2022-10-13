外送平台業者管理自治條例上路　台南勞工局保障外送員權益

▲台南市制定「台南市外送平台業者管理自治條例」，經台南市議會三讀通過，並送行政院核定，於9月24日正式實施，台南市勞工局保障外送員權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著社會型態變遷及疫情影響，外送行業快速發展，卻也衍生職業、交通及食品安全、消費者糾紛等諸多問題，為此台南市制定「台南市外送平台業者管理自治條例」，經台南市議會三讀通過，並送行政院核定，於9月24日正式實施。

台南市勞工局積極運用宣導及查核等多元策略，協助外送平台業者及外送員盡速了解條例規範內容，同時督促業者落實相關規定．藉此保障外送員並同時兼顧消費者權益。

勞工局局長王鑫基表示，外送工作因時間彈性、接單多時報酬高等特性，吸引不少年輕人投入，伴隨而來職業安全、食品安全、交通安全及消費糾紛等問題漸增，但現行中央政府尚未制定具強制性保護所有外送平台外送員之規範，為保障外送員權益，南市制定「台南市外送平台業者管理自治條例」，並已於今年9月24日正式實施。

王鑫基局長特別強調，凡在台南市從事外送服務的外送平台業者，均為條例的適用對象，且並不以提供餐飲外送之服務為限。但如各事業單位所聘僱的專職外送員，每日是依照公司指示外送貨品至客戶處，即外送員係受雇主的指揮監督，遵循公司指派的行程送貨，且外送員對於訂單並沒有選擇性，則該外送員與雇主便具有明確的雇傭關係，應受勞動基準法規範。王鑫基局長提醒，受自治條例規範之業者，應提供外送服務員必要的保險，以保障其遭遇事故時，能無後顧之憂，並落實食品安全衛生管理相關事項，且亦應主動安排外送服務員接受新進及在職教育訓練。

為促使外送業者及外送員對「台南市外送平台業者管理自治條例」有深入了解並遵循相關規定，勞工局多管齊下，先於9月23日邀請社團法人台灣數位平台經濟協會與外送平台業者等單位，共同研討自治條例執行層面相關事宜，並於9月30日辦理教育訓練，邀請於南市提供外送服務之外送員參加，以使其了解相關法令及應有權益。另外，為確實了解外送員實際執行外送時相關服務情形，自10月起更不定期派員至與外送平台業者合作之店家隨機查訪外送員，了解業者之相關管理措施是否符合條例規定，並針對外送平台業者實施抽檢，督促落實相關規定，以保障外送員權益。

台南市職安健康處李炫昌處長表示，為持續服務外送員，將分別於10月21日在新營區及11月18日在永康區規劃辦理2場次新進外送員教育訓練宣導會，歡迎踴躍參加。此外，職安健康處也已於官網設置外送平台業者管理專區(網址：https://reurl.cc/4p90yX)，並將實體宣導會的宣導內容及講義置於專區，供無法報名參加或有事不克參加之外送員也能透過網路學習，增加宣導廣度。

新制上路，除台南市外送平台業者管理自治條例已公告施行外，李炫昌處長提醒2023年1月1日起基本工資亦有調整，每月基本工資調整為26400元，每小時基本工資調整為176元，請各位雇主朋友亦須留意，應提供合法之勞動條件，保障勞工權益，共創勞資雙贏局面。