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狼父淫辱7歲女！「襲臀摸下體」77次　母女幫求情獲緩刑

▲▼母女,女孩,傷心,女童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲7歲女童遭父親猥褻1年多，最終仍願意原諒對方。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台南報導

台南一名狼父對年僅7歲的女兒猥褻長達1年半，共計77次，直到女兒在性平回饋單中提及遭父親摸臀、下體才曝光。台南高分院考量母女已與狼父和解，求情稱「如果他被關，家庭無法走下去」，二審依對未滿14歲之女子犯強制猥褻共77罪，合併執行2年，宣告緩刑5年，期間付保護管束。

判決指出，狼父自2019年9月至2021年3月止，也就是女兒就讀國小一年級至二下期間，不顧她反對，以每週1次頻率，隔著或伸入女兒內褲撫摸屁股、私密處，1年半以來共計77次，直到女童在國小性平回饋單中提到此事，事情才曝光。

女童證述，爸爸摸她的時候，她都會拒絕，但爸爸都不聽，「我跟爸爸說『爸爸我不喜歡你摸我』，爸爸聽完沒有說什麼，但爸爸還是會摸我，爸爸有時候會摸很久，有時候摸一下下。」

不過，二審審理時，女童母親替丈夫求情，稱家中老小通常都是他在照顧，「家中有三個小孩，我們住整棟，房間很多，他有時一個人睡，有時我跟他睡，我有上班，三個小孩都是被告接送，如果他被關，對家庭衝擊太大。」且女童也願意原諒爸爸。

法官考量狼父已與女童和母親達成和解，2人皆請求判處緩刑，且狼父犯後也坦承上述罪行，態度尚佳，依據諮商評估表內容，會談中期狼父已真心羞愧反省，係因長期夫妻性關係不諧而導致情緒失控，後期已很少出現情緒失控，最終依依對未滿14歲之女子犯強制猥褻共77罪，合併執行2年，宣告緩刑5年，全案仍可上訴。

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