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社會 社會焦點 保障人權

人妻「那個來」還和貨運司機戰鬥！嬌喊：動慢點　工程師綠慘怒吉

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台南一工程師發現妻子和貨運司機的鹹濕簡訊，憤而將司機告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台南報導

台南一人夫查看妻子手機，發現她和貨運司機小王互傳大量鹹濕簡訊，小王說「那我下次就直接噴進去了喔」、「怕你太累，那個來，還跟我戰鬥」，人妻則回稱「嗚嗚我可以的」、「都快把已婚兩字給拆了」、「吸爆你」，人夫驚覺頭上都綠了，一怒之下將小王告上法院。台南地院審理，認為小王侵害配偶權，判賠25萬元，全案還可上訴。

人夫指控，他在日商擔任工程師養家，妻子在網拍公司工作，因而認識貨運司機小王，小王明知妻子有家庭，仍與她趁工作、休息時間，發生多次性行為，還互傳親密照，直到今年7月他覺得妻子形跡可疑，查看LINE紀錄才發現妻子外遇，憤而提告向小王求償100萬元。

全案審理時，人妻控訴丈夫經常家暴，還強行發生性關係，她為了小孩才維持婚姻，不可能和丈夫白頭偕老，所以就算小王有和她交往，原本就不幸福的家庭也沒什麼好破壞的。

法官查看人妻和小王之間的訊息，小王表示「我才一直想..吃你痘痘時噴水水跟你抽搐一下的畫面」、「那我下次就直接噴進去了喔，我就不信你不讓我拔」、「吃爆你」、「怕你太累，那個來，還跟我戰鬥」，人妻則回「嗚嗚我可以的」、「都快把已婚兩字給拆了」、「熱熱的我很舒服」、「我也要吸爆你」，人妻還叫小王不要再爆汗了，建議他「動慢點，就不會一直流汗」。

法官認為，2人已逾越普通朋友關係，另人妻曾書立證明書，表示和丈夫之間並無家暴或妨害性自主之事，可見並無此事，認定小王已侵害丈夫的配偶權，應賠償25萬元精神撫慰金，全案還可上訴。

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