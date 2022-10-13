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台南應用科大邀王正坤醫師　分享連鎖企業展店策略與價值鏈分析

▲台南市中小企業處榮譽指導員協進會與台南應用科技大學，聯合邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於12日下午在台南應用科大演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中小企業處榮譽指導員協進會與台南應用科技大學，聯合邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於12日下午在台南應用科大演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為增進台南市中小企業的連鎖經營管理實務經驗，台南市中小企業處榮譽指導員協進會與台南應用科技大學，聯合邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於12日下午在台南應用科大演講「由經營連鎖醫學美容診所談展店與行銷策略」，指導如何經營連鎖企業。

王正坤醫師詳細分析連鎖經營的種類、加盟系統、教育訓練、行銷策略、商圈選址、財務、資訊物流、商品服務開發、商店經營、建立顧客關係等議題，讓與會來賓獲益良多。

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▲台南市中小企業處榮譽指導員協進會與台南應用科技大學，聯合邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於12日下午在台南應用科大演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市榮譽指導員協進會郭玉麗會長、台南應用科大楊正宏校長、生活科技學院翁家瑞院長與許多企業經營者參與盛會，台南應用科大的生活科技學院、管理學院、設計學院、藝術學院等科系，與連鎖醫美產業的經營管理也息息相關，校方期待能夠有機會多與醫美界交流。

王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有10家藝群診所與1家Dr.藝群保養品公司，分布在台北、台中、台南與高雄等直轄市的人口稠密區。

▲台南市中小企業處榮譽指導員協進會與台南應用科技大學，聯合邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於12日下午在台南應用科大演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師特別指出「價值鏈」（Value chain）分析的重要性，麥可波特於競爭優勢一書當中提出價值鏈，指出企業要為其商品及服務創造更高價值，必須在企業內部找出最有價值的活動，這一系列增加價值的活動，形成了價值鏈。價值鏈的主要活動包含運入物流、生產活動、運出物流、行銷與銷售、服務。其他的支援活動包含企業基礎設施、人力資源管理、科技研發、採購活動。在這些活動當中，企業必須找出自己最擅長的優點來加以發揚光大，就可以讓企業立於不敗之地。

▲台南市中小企業處榮譽指導員協進會與台南應用科技大學，聯合邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於12日下午在台南應用科大演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤說明指出，醫學美容產業競爭激烈，經過數十年的發展之後，已經成為成熟產業與紅海市場。依照價值鏈分析，醫美產業的高度價值活動就是醫術、醫學教育訓練、術前詳細告知患者副作用、不要強迫推銷、誠信文化等。藝群醫美集團找到高價值的活動之後，就持續強化這些活動，開設更多醫學教育訓練課程來訓練醫師，全力預防副作用，簽署知情同意書，保護病人安全，這一連串的活動，形成一條具有高度價值的價值鏈。客人感受到企業用心，就會產生客人之間的口碑行銷，形成行銷學上的病毒式傳播，可以增加企業的知名度，讓企業更加蓬勃發展。

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