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又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

▲▼台北市長柯文哲出席27屆金輪獎頒獎典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲出席27屆金輪獎頒獎典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中央、北市府再為大巨蛋審查互槓，內政部次長花敬群13日表示，消防署今年開5次專案小組會議，前3次北市府僅派消防局技正到場，對審查關懷不足卻包庇護航。台北市長柯文哲為此回嗆，「我覺得花敬群很糟糕，本來還在學校當老師，怎麼當官後整個人都扭曲了。」

柯文哲13日下午出席27屆金輪獎頒獎典禮，針對大巨蛋議題，柯文哲回應，這個審查是由遠雄去內政部申請，台北市政府為第三者，申請通過、拿到同意書後才到北市府申請建照變更，如果市府派很多人進去才奇怪，變得好像在護航，「花敬群，反正大家都心裡有數，你要擋就勇敢說要擋，何必解釋來解釋去？」

至於花敬群說北市府包庇護航、沒監督大巨蛋？柯文哲說，指控他人要有證據，他說內政部延遲、擋大巨蛋審查是因有時程表，「不然你講，我哪個地方包庇（遠雄）？」

柯文哲痛批，「我覺得花敬群很糟糕，本來還是在一個學校當老師，怎麼當官以後整個人都扭曲了？這實在是⋯」

另外，關於民進黨台北市長參選人陳時中稱，大巨蛋案是北市府玩文字遊戲？柯文哲回擊，無論是大巨蛋、大灣北段、社子島，還有一個台北工廠要交給鐵路博物館，很多事情都是那一句話，「不應當為了政黨利益犧牲國家利益。」

柯文哲強調，不要為了擋柯文哲一個人，台灣政治不應當如此，自己當台北市長不會因不同黨派而給議員不同待遇，或是在議會爭鋒相對就封殺；但中央政府就不是這樣，這是不好的事情，希望隨著時代進步，改掉這種不同黨就封殺、給人穿小鞋的文化。

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