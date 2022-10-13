台積電恐變美國護國神山？　柯文哲：匹夫無罪，懷璧其罪

記者袁茵／台北報導

兩岸關係緊張，面對外界關注台海戰事是否爆發，《彭博》日前報導，美國國家安全委員會曾兵推兩岸若開戰，將協助撤離台積電晶片工程師，將現有廠房、機具銷毀。面對台積電未來恐變成美國護國神山，台北市長柯文哲表示，匹夫無罪，懷璧其罪，台積電要搬到美國去，「如果我是總統我也不贊成。」

▲台北市長柯文哲出席27屆金輪獎頒獎典禮。（圖／記者袁茵攝）

《彭博》日前報導，美國國家安全委員會曾兵推兩岸若開戰，將協助撤離包含台積電晶片工程師，並將現有廠房和機具銷毀。國民黨立委江啟臣也提醒，台積電在美國亞利桑納的廠已經快要可以開始營運。針對台積電未來恐變成美國的護國神山，台北市長柯文哲表示，匹夫無罪，懷璧其罪，台積電要搬去美國，如果我是總統我也不贊成。

柯文哲13日下午出席27屆金輪獎頒獎典禮，會後接受媒體訪問。被問到台積電未來恐變成美國的護國神山，柯文哲先是嘆了一口氣後表示，這是個大問題，台積電當然是台灣的驕傲，但匹夫無罪，懷璧其罪，自己看過中國大陸攻台計畫，「美軍反應我也是嚇到，對美國來講，如果台積電要落入中國手裡，寧可毀掉，不然就是搬去美國」。

柯文哲說，台積電是台灣人的驕傲，讓台灣在世界上佔有一席之地的重要東西，「台積電要搬去美國，如果我是總統我也不贊成」。

另外，關於國安局長陳明通說總統蔡英文任內兩岸不會打仗，柯文哲並未正面回應，僅批評陳明通還敢出現在大眾前面，林智堅論文事件真正要負責的是陳明通，「學生論文抄襲，老師怎麼會不知道？」而且林智堅與余正煌都是陳明通的學生，但陳明通卻不知道，「他還出現在江湖上面嗎？」