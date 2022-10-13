【廣編】眾所矚目！高原騎士Highland Park再現「原酒本色」

▲高原騎士原桶強度Cask Strength Release在傳統威士忌釀造工藝與探索現代新風味間取得完美平衡。

圖、文／台灣愛丁頓寰盛洋酒提供

威士忌迷引頸期盼下，位於奧克尼群島上的單一麥芽威士忌酒廠高原騎士Highland Park，為其屢獲殊榮的原桶強度Cask Strength Release增添新款威士忌，推出Cask Strength Release No.3。以「原汁、原色、原味」裝瓶不添加一滴水，非冷凝過濾，保留豐富的酒酯，完美留存高原騎士100%原酒本色。此年度限量系列深受消費者喜愛，挑戰全球威士忌迷飲用習慣，展現高原騎士威士忌極致釀造工藝，創造完美平衡，同時鼓勵享用者探索最適合個人味蕾的風味。

採用傳統原桶直接裝瓶方式的高原騎士原桶強度Cask Strength Release No.3風味強勁而濃烈，餘韻更富深度。「由於酒款保持原桶強度，因此品酩者得以站在絕佳位置開始探索，自由透過添加水、冰塊或任何喜歡的飲用方式，找出最適合自己味蕾的滋味。這是你的威士忌，應該以你自己的方式享用。」高原騎士首席釀酒師 Gordon Motion 認為此類型威士忌賦予品酩者空間，得以盡情探索風味。