裝熟大買2萬威士忌捧老闆場！搬上車誆領錢搞失蹤　店員傻眼

▲孫男（右）在店內挑選威士忌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名孫姓男子（41歲）日前到前金區大同二路一家洋酒行，佯稱和老闆很熟，買了7瓶威士忌，價值將逾2萬元，他先搬上計程車後，押了證件假裝要去附近超商領錢，店員信以為真，沒想到孫男一去不回頭，店員傻等半個小時不見人影才驚覺被騙，報警處理，警方循線在22日逮捕孫男，

▲孫男（右）在店內挑選威士忌。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，孫男一進入菸酒行，就佯稱與老闆相當熟識，要來購買威士忌捧場，盧姓女店員（41歲）因而鬆懈，並推薦店內的熱門商品，最後孫男挑了大摩威士忌6瓶、一瓶市面較罕見的日本白州威士忌1瓶，價值1萬9800元。

▲孫男將威士忌搬上計程車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

孫男向店員表示，要將商品放到已洽妥的計程車上，然後去附近ATM領錢，並拿出自己證件作為抵押，保證晚點就回來，店員心想男子既然是老闆友人，應該沒有問題，便讓其離去，不料約莫30分鐘後，店員見孫男遲遲未出現，才警覺自己遭詐，便立即趕赴派出所報案。

警方調閱附近監視器畫面後，孫嫌作案時是騎乘向友人借來的機車到菸酒行，為躲避查緝，得手後並未回到家中，員警在多日的查緝下，22日上午10時許循線在前金區七賢二路某旅社將孫嫌緝捕到案，而孫嫌所騙取的威士忌等酒，已在犯案當日透過網路交易，以新台幣1萬7000元售出，全案於偵訊後，依詐欺罪嫌，函請高雄地檢署偵辦。