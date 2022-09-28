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【廣編】低地之王玫瑰河畔　31年單一麥芽威士忌絕世風味完美再現

▲▼Rosebank,玫瑰河畔,威士忌,低地之王,麥立得洋酒,酒展,蘇格蘭。（圖／品牌提供）

▲玫瑰河畔31年及玫瑰河畔30年將於 2022年10月1日至10月2日於2022 Whisky Live A36攤位首度亮相。

圖、文／麥立得洋酒提供

身為收藏家眼中珍稀威士忌的代名詞，低地之王Rosebank玫瑰河畔暨2021年發佈全球年度限量第一版後，今年再度釋出僅存的稀有窖藏：酒廠史上官方裝瓶的最高年份，玫瑰河畔31年全球年度限量發表第二版。自2017年開始，對於釀造高年份珍稀威士忌極富經驗的麥立得洋酒重啟了玫瑰河畔酒廠的大門，並於2020年正式展開這座傳奇酒廠的復興之路。然而在酒廠重生這段漫長的過程中，為了稍緩眾多珍稀威士忌藏家的渴望，玫瑰河畔酒廠預計將於今年釋出迎接酒廠重啟前絕無僅有、彌足珍貴的酒液，台灣首批限量鑑賞80瓶，並於2022 Whisky Live率先亮相，讓威士忌迷能提前一睹玫瑰河畔的迷人風采。

玫瑰河畔酒廠的蒸餾器將於2023年初重新點燃，玫瑰河畔31年全球限量發表第二版做為迎接酒廠復興的珍稀窖藏，同時也象徵著一個嶄新的時代開啟。這款極稀有的玫瑰河畔31年單一麥芽威士忌全球發表第二版，於2022年9月於全球上市，多數市場已全數售鑿，眾多台灣的威士忌老饕早已摩拳擦掌，盼望著去年掀起的玫瑰風潮能夠盡快再次吹進台灣。為了慶賀威士忌藏家引頸期盼的玫瑰河畔全新酒款即將在台上市，玫瑰河畔31年全球限量發表第二版將偕同去年發售的玫瑰河畔30年，在10月1日、2日的2022 Whisky Live酒展驚艷登場，除了能夠一睹兩款玫瑰河畔各具特色的風貌，更能以誠意滿滿的優惠單杯價格品飲到玫瑰河畔30年的絕世芬芳。

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