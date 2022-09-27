酒饕手刀預備！國慶限定「OMAR雪莉威士忌＋玉山8年陳高」限量釋出開始搶購

▲迎接111年雙十國慶，臺灣菸酒公司選定每年代表台灣站上世界舞台的「OMAR」與「玉山陳高」，推出2款國慶特調紀念酒！（圖／臺灣菸酒公司提供，下同）

消費中心／綜合報導

酒饕和收藏控注意！每到10月，就是引頸期待國慶限定商品的時候。當一般人搶著入手限定紀念品的同時，品酩愛好者則是直接將目光牢牢鎖定在每年不缺席的限量紀念酒上！今年，為迎接111年雙十國慶，臺灣菸酒公司選定了每年代表台灣站上世界舞台的「OMAR」與「玉山陳高」，一次推出2款國慶特調款，光是祭出這2大品牌，就讓酒饕們下定決心、手刀準備，無論如何都要「衝一波」！

近日，111年國慶主題已經公佈，搶眼的主視覺與視覺語言都令人眼睛一亮！宛如各方能量凝聚在中心點的光譜，主要以象徵台灣土地與精神的大地綠、海洋藍、天幕青和暖陽黃4種顏色組成，視覺上也透過彷彿來自四面八方、多元族群理念匯聚的設計，營造出凝聚台灣主體意識的「雙十盾牌」，強而有力地帶出今年守衛台灣、捍衛民主的「守土衛國」主題！

▲111年國慶主視覺。（圖／資料照，國慶籌備委員會提供）



今年「OMAR」、「玉山陳高」限量紀念酒包裝，也延續此次的線性主視覺，除了以多色線段設計出向中心匯聚的澎湃氣勢，也交織成第二層雙十意象的空間感。國慶主題以匯聚中心的視覺感帶出國人向心力，紀念酒視覺設計則另以透視感帶出「向前行」的意象，讓「111年國慶主視覺」搭配「紀念酒包裝」，更為完整地帶出「守土衛國・你我同行」的寓意！

此次，來自南投威士忌酒廠的OMAR特別以風味多元繽紛的「單一麥芽威士忌-雪莉果乾46%」做為一年一度的國慶特調！台灣的威士忌愛好者特別偏愛雪莉風味，早已不是新聞，經驗老到的釀酒師傅，堅持沿襲正統蘇格蘭麥芽威士忌製程，以小型蒸餾器與非冷凝過濾，賦予酒質更豐富甜美的風味，並經由調酒師以Solera System頂級西班牙Oloroso雪莉桶中熟成6年以上的珍稀原酒批次調和，讓這支國慶特調不只具有葡萄乾、蜜餞與果乾的經典香氣，更繚繞出牛奶糖般的細膩甜感，焦糖、甘草與枸杞香氣堆疊出的尾韻，更帶出台灣獨有的風土氣息，格外濃郁悠長且迷人！限量14,400瓶的珍稀數量，也讓酒饕與威士忌狂熱者增添心動必收的魅力。

▲「OMAR單一麥芽威士忌-雪莉果乾46%」明亮的深褐色威士忌酒體，不僅具備經典雪莉桶口感，前中後味也分別以黑糖饅頭、烏梅和甘草、枸杞等香氣，帶出台灣獨有的風土氣息。

另一款則是只釋出極限量6,000瓶的「玉山高粱酒八年陳高56%」！這支國慶特調豐醇厚實的酒感，出自於近年屢獲國際大獎的嘉義酒廠，堅持純糧固態發酵、厚工熟陳的製酒工藝，造就讓歐美也傾倒的台式白酒魅力。值得一提的是，此次調酒師也特別調入甕藏12年以上的珍稀老酒，讓整體口感更具綿密甜感。前調先是飄逸出清幽花香，中調則以熟梅、果蜜和仙楂梅乾氣息沉穩接棒，後調更是以柔順的堅果菱角、木質蔘香和醃梅醬等甕陳酒香氣，交織出優美的後韻與收尾，出乎意料地將醇厚的口感，平衡收攏在同一支高粱中，可說是最能代表「台灣陳高」獨特風味的國慶特調。

▲讓歐美酒饕也沉醉的嘉義酒廠，以同時兼備醇厚口感的「玉山高粱酒八年陳高56%」，做為慶賀國家生日的特調紀念酒款。

迫不及待想找通路將紀念酒款一次打包帶回家嗎？別急，臺酒預計在9月下旬，就會將「OMAR單一麥芽威士忌-雪莉果乾46%」陸續鋪貨在全台7-ELEVEN、台酒觀光酒廠、直營便利店及各大酒專等通路販售，「玉山高粱酒八年陳高56%」則在全家便利商店、台酒全台觀光酒廠、直營便利店也有販售。酒饕們下半年的微醺計畫，不妨就以難能可貴的111年國慶限定紀念酒，一解收藏與嚐鮮的癮。

詳情可上台灣菸酒公司官網查詢https://www.ttl.com.tw/02news/news_view.aspx?news_id=21490&sn=13

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