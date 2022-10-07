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我選我路！找到人生的熱情就帥氣走下去　Johnnie Walker挺你走出自己的路

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▲人生所做的每個決定就像在運動場上選擇跑道，但誰說每個人的目標一定都是最內側的彎道，你需要的其實是跳出框架、我選我路的勇氣！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

人生時常需要作出選擇，不過其實沉澱下來聆聽內心，你會發現始終有一道格外清澈明亮的聲音，就讓Johnnie Walker，挺你找到自己的路，堅持「我選我路」，只有你才能演繹出專屬於自己最獨特的人生風味！

無論是中生代或新生代，許多人都背負著長輩或是社會的期待，活在常規的框架之中，但隨著時代變遷、網路爆炸，這個世界悄悄地與生活起了質變！網路的興起，讓「展現自己」的門檻變低了，不再需要爭搶萬分之一的機會，不論是靜態照片、動態影像，甚至不用露臉的Podcast，都能以最舒服自在的姿態擁有自己一片天。不得不說，由網路延伸的各種工具與社群型態，為這個世代「我選我路」增添更多機會與無限可能，夢想因此變得開闊，可以走的路也變得更多元！更要學會在開創的夢想中keep walking堅持所選、堅持所愛。

▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

▲在這個時代，「展現自己」也不等於只想當鎂光燈下的網紅明星，只要是想為各種議題發聲，你都能更放膽地「我選我路」，讓無遠弗屆的網路聲量，如探照燈般照亮你支持的議題，並且為你延伸出不一樣卻萬分精彩的路！

耳熟能詳的Keep Walking，是身為威士忌首席品牌——Johnnie Walker始終如一的品牌精神！然而，Johnnie Walker不只隨著時代愈來愈活躍，更希望能鼓舞每個獨特的個體勇敢展現自己！「Keep Walking」，除了展現持續前進的理念，今年Johnnie Walker也走出不同的路，首度與各領域的閃亮新星跨界合作，擊中每一顆想要勇敢卻又徬徨的心，致力成為最貼近年輕世代心聲的威士忌品牌！

擁有亮眼的台大雙學位卻勇敢追求表演舞台的脫口秀主持人博恩、離開習慣的生活圈，成為最「台」的法國人酷的夢、以冷門的昆蟲系作為第一志願，把冷門領域變得超人氣的昆蟲擾西、身為星二代但不靠媽媽光環，堅持自我、用強烈的舞台魅力走出不同的音樂路的ØZI，以及跳脫父母規劃好的古典路線，毅然決然投入流行R&B，用自己獨特的嗓音和音樂風格收穫無數粉絲的音樂人Julia吳卓源。他們曾經累積的沉默成本與背負的壓力，遠比許多人都還要重，當他們敢於轉彎、突破框架，大膽以「我選我路 keep walking」的態度，走出自己的路，堅持所選，還只是站在交叉路口的我們，又何嘗不行！？

▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

▲▼隨著世界資訊的開闊，夢想與實踐愈來愈不是一道單一方程式，近日由JW舉辦的潮黑秀，就召集許多年輕世代跟著經典黑牌的「我選我路」哲理，學著拋開舊思維、擁抱新改變，在變動中忠於自己所愛，堅信夢想不變，保持前進！

▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

本次「我選我路」的藝人KOL代表也大力推薦自己最愛的「我選黑牌就john喝」喝法，現在就來杯他們推薦的獨門喝法，從世俗的條條框框徹底釋放自己！

博恩表示他喜歡最純粹的純飲喝法！可以直接感受到黑牌的豐富醇厚，黑牌迷人的煙燻味，混合著清新水果氣息和濃郁香草風味，最後再以麥芽甜香繚繞收尾的餘韻感，格外令人愛不釋口，很直接，很純粹，很好喝！
▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

除了純飲之外，還有許多具有新意的創意調飲，同樣可以感受黑牌的馥郁風味！

芋頭教主酷的超台喝法「黑牌＋綿密的芋頭牛奶」混出濃芋新台味，超好喝，超療芋！

▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

昆蟲擾西推薦「黑牌＋酸香撩人的桂花烏梅汁」酸酸甜甜超誘人！
▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

OZI的喝法跟他一樣很有個性「黑牌雪莉風味＋奶綠 」搭配的很個性，好喝的很強烈，一入口超驚艷！
▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

Julia吳卓源的超CHILL喝法「黑牌＋紅茶」交織多層次香氣，怎麼調都好喝！
▲▼Johnnie Walker,我選我路,Keep Walking,博恩,酷的夢,昆蟲擾西,ØZI,Julia吳卓源,純飲,我選黑牌就John喝,經典,黑牌,威士忌,帝亞吉歐。（圖／品牌提供）

竟然有這麼多獨門喝法都能與經典黑牌迸撞出絕妙風味！最完美的比例就是先以經典黑牌為基底，再隨自己喜愛的口感加入其他飲品，喜歡的風味自己特調，讓你超自由「我選黑牌就John喝」、就此跟上「我選我路」的全新潮世代顯學！

Johnnie Walker藉由邀請台灣多位知名藝人KOL，以他們的翻玩特調與獨特個人經驗，向所有世代展現忠於自我「我選我路」的個人實踐，更要激勵所有人，都能在不同人生階段找到足以燃炸心中熱情的小宇宙，即使探索的路程中偶有逆風，也可以帥氣微笑地走下去！

同時也邀請大家一起參與「我選黑牌就john喝」的網路串聯活動，前往Jonnie Walker 台灣官方Instagram，點選第一則精選限動，使用「輪到你了」貼紙分享你的黑牌喝法，就有機會抽中限量潮禮！走自己的路「我選我路Keep Walking」，用自己的方式享受Johnnie Walker黑牌 「我選黑牌 就John喝」，與你一起突破框架、無畏前行！

#我選黑牌就John喝 分享喝法抽好禮
社群活動>>https://reurl.cc/rRqgVO
黑牌哪裡買 >>https://reurl.cc/8oE01y
加入帝亞吉歐威士忌會所LINE >> https://bit.ly/3BIOWhg
追蹤Johnnie Walker Instagram >> https://bit.ly/3exoNsv

#我選我路 #我選黑牌就JOHN喝 #JOHNNIEWALKER #BlackLabel
【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】

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