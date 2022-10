修剪樹木離奇被「大型碎木機」吞噬　男身體絞成碎片慘死

▲男工作時意外掉入碎木機。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國加州舊金山附近城市門洛公園(Menlo Park)傳出命案,一名男子在住宅區工作時不小心掉入大型碎木機,警方趕到現場時發現他已經身亡,事件在當地社區引發騷動,沒想到如此慘案竟然發生在自家附近。

警方11日下午12時50分左右接獲報案,前往佩吉巷(Peggy Lane)900街區時,發現一名男子工作時不小心掉入碎木機,慘遭機器活活絞死,後來確認死者是為樹木園藝公司SP McClenahan工作的員工。

