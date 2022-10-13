南韓考慮重新部署「戰術核武」？　尹錫悅政府透露將與美國協商

▲金正恩親自指揮能掛載核彈頭的導彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著北韓（朝鮮）近來不斷透過導彈試射證明核武運用的能力，加上第7次核試驗迫在眉睫，使南韓朝野近來傳出考慮借用美國核保護傘、甚至不排除重新部署戰術核武的檢討聲浪。南韓尹錫悅政府高層透露，目前已擬定與美方商討戰術核武部署的相關方案。然而外界卻對此不看好，認為美方可能採取謹慎態度。

根據韓媒《中央日報》，南韓執政黨高層昨（12）日透露，未來計畫將朝盡一切所能運用美國核武力量的方向，與美國展開討論，討論內容的核心關鍵在於一旦韓半島（朝鮮半島）爆發戰爭，南韓將能如何有效運用美國所提供的核武資產。

針對如何擴充對北韓導彈與核武威脅的嚇阻能力，南韓總統辦公室今（13）日下午透露，將會全面強化擴大遏制戰略，針對所有可行方案進行檢討。

▲尹錫悅考慮，不排除與美方針對是否重新部署戰術核武進行協商。（圖／CFP）

面臨北韓更加明朗化的核武與導彈威脅，南韓朝野傳出是否該檢討重新部署戰術核武的聲浪。對此，南韓總統尹錫悅12日表示將會聽取各方意見。不過報導也指出，尹錫悅的態度可以說是一改再改，從剛就任總統接受CNN專訪時表示「已排除重新部署戰術核武的可能」，直到最近才終於表示會聽取各方意見，今日更傳出該議題將成為美韓的共同討論焦點。

其實，南韓曾於1958年起由駐韓美軍在基地內部署戰術核武，1967年更達到頂峰，核武器相關裝備達到950個，不過自從冷戰結束以後，韓半島（朝鮮半島）內的戰術核武數量開始驟減，1991年宣告正式撤除戰術核武，時任總統盧泰愚甚至於該年12月18日發佈《韓半島非核化》共同宣言，宣布即日起核武器將不存在於大韓民國內。

《中央日報》分析，由於南韓無法自行研發、持有核武，因此得須從美國引進戰術核武，不過歷屆美國政府卻對於是否在時隔30年後重新在韓半島部署戰術核武上始終採取慎重態度，認為應該從國際社會全體局勢做考量。

▲南韓總統辦公室高層透露，若讓美軍核動力航母等可掛載核彈頭的戰略資產長期部署在公海，可成遏制北韓挑釁的最佳籌碼。（圖／路透）

南韓國立外交院教授、安保統一研究部部長田奉根（전봉근）表示，「一旦南韓重新部署戰術核武，恐怕會在《核武禁擴條約》（NPT）上招致其他非核國家的疑慮」；慶南大學遠東問題研究所教授李秉哲（이병철，音譯）則認為，「重新部署戰術核武，基本上須符合美國基本利益。」

根據《韓聯社》，目前南韓學界正在思考能透過何種途徑從美國引進戰術核武，包括透過南韓潛艇掛載美國核彈頭、透過南韓潛艇或潛射彈道飛彈（SLBM）掛載美國的核彈頭，甚至是美國核動力潛艇或航母長期部署在韓半島海域。