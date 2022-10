女房東突然失蹤！警在公寓冰箱找到「人類屍塊」　遭房客殺害分屍

▲警在冰箱中找到女房東部分屍塊。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國警方在芝加哥市北區一棟民宅冰箱中發現人類屍塊,後來證實死者是68歲女子沃克(Frances Walker),她將家中空房租給一名女房客,然而女房客卻突然失蹤,懷疑其可能就是犯下分屍案的凶手。

警方10日接到民眾報案,發現一整天沒有看到女房東沃克身影,凌晨時還聽到家中傳出尖叫聲,下午6時前往她位於北沃什特瑙大道(North Washtenaw Avenue)的家查訪時,發現她並不在家。

Kathryn Lamermayer, a neighbor of Frances Walker, holds police tape while lighting sage as Maggie Walker,

a sister in-law of Walker, walks near a memorial for Frances who was found dead Monday inside the residential building Wednesday in Chicago. pic.twitter.com/p4epvyOMEy