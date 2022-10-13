精通人體解剖技術！女醫生為錢殺害好友　把人斬首塞行李箱棄屍

▲女醫生把人分屍後，屍體藏在行李箱。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

英國38歲女子米契爾(Jemma Mitchell)為了裝修房子急需用錢，她向67歲女性朋友Mee Kuen Chong尋求幫忙時遭到拒絕，一氣之下竟然把人殺害，精通人體解剖術的她還將遺體斬首分屍，屍體後來被發現才讓案件曝光。

身為整骨醫生的米契爾，被控去年6月11日在倫敦北部溫布利(Wembley)殺害朋友張女，她用鈍器把人打死後斬首，將屍體裝在藍色行李箱中，丟棄在距離案發地點約400多公里的德文郡海濱城鎮索爾科姆(Salcombe)。

Jemma Mitchell ‘murdered and decapitated pensioner Mee Kuen Chong’ https://t.co/hXYmD2Y0RB — TrendRadars (@RadarsTrend) October 12, 2022

一名女遊客與家人6月27日在索爾科姆遊玩時，意外發現張女的無頭屍體，警方後來在屍體附近樹叢中找到斷頭，發現頭部切割傷口處理地十分乾淨整齊，很顯然犯案者是一名專業人士。

本案近來開庭，檢察官指控米契爾為了金錢問題與張女吵架，事發當天下午1時監視器拍到她從張女家中拖著2個手提箱出來，後來租車前往索爾科姆，當地監視器也有拍到她的身影，而且身為整骨醫生的她，曾學習神經解剖學、遺傳學和人類屍體解剖學等學科。米契爾則否認殺人指控，案件仍在審理中。