醉男公園「起酒瘋」狂打2警　用「這個舉動」贖罪獲輕判　

▲南投醉漢發酒瘋，動手攻擊前來關心的警察，醒後做公益贖罪。（圖／Pixabay）

記者翁子皓／南投報導

南投林姓男子因不勝酒力，路倒在南投縣草屯鎮的公園內，當警方前來查看時，他卻以髒話罵2名到場關心的員警，還動手拉扯、毆打。南投地院一審時，認為林男犯後態度良好，還做公益贖罪，依妨害公務罪，輕判林男拘役58天，可易科罰金。

南投警察局草屯分局中正派出所2020年11月25日晚間10時許獲報，有名醉漢路倒在公園內，於是派遣王姓與李姓員警前往關切，員警到場時，看到林男滿身酒味倒臥路旁，上前問他是否需要就醫，沒想到卻遭林男以「X你娘」、「X你娘機掰」等髒話回應。

林男被員警要求停止辱罵，但他的情緒卻更加失控，拉扯李警配戴的無線電設備，衝突中無線電掉到地上。員警打算開警車載林男返家，但林男竟徒手毆打王姓警員的臉部，王警與李警設法要壓制林男，將他逮捕，但在逮捕過程中，王警因與林男相互拉扯，導致制服褲右膝部破損，左臉、雙側前臂、雙手及雙膝也都有挫傷。

林男酒醒後十分後悔，勇於坦承自身犯行，積極取得2名員警的原諒，還捐贈愛心物資給弱勢者，並協助鄰里間進行環境清潔。南投地院認為，林男雖對警察動粗、辱罵，損害公權力的行使及威信，但事後2名員警都已原諒他，且林男還做公益贖罪，因此依妨害公務罪，輕判林男拘役58天，可易科罰金，仍可上訴。