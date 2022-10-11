攀登玉山失手！資深登山家徐耀群墜谷亡　網哀悼：登山界一大損失

▲資深登山家兼嚮導徐耀群（Larry）攀登玉山墜谷亡。（圖／翻攝自臉書、記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

本月6日發生2名山友攀登玉山，其中1名徐姓男子失手墜落百公尺深谷、頭部重創死亡意外，而徐男的真實身分其實是登山界十分有名的資深登山家兼嚮導徐耀群（Larry），不少山友紛紛湧入臉書留言哀悼。

回顧事發經過，徐耀群與另名隊友2人於5日出發攀登玉山群峰，隔天在玉山東峰一處的碎石坡失手，墜落百公尺的深谷，導致頭部重創。當下隊友見他還有呼吸，趕緊報警請求救援，然而搜索人員抵達後，徐耀群已沒了呼吸心跳。

臉書粉專「《職人》SHOKUZiNE」9日PO文哀悼，沒人想到來自玉山的墜落意外訊息竟是資深登山家徐耀群，「冒險家葬身於自己所熱愛的山域，雖然讓人感傷，但至少我們相信耀群在離開我們之前依然從事著他畢生熱愛之事。」

許多山友陸續留言表示：「一路好走，我想學長可以在台灣最美的山好好休息了」、「登山界的一大損失」。

從徐耀群的個人臉書可以得知，他於上個月17日睽違5年返台，預計停留1個月，還準備開設分享會與山友們分享過去他在加拿大的攀登經驗，沒想到卻再也見不到本人，讓山友們備感心痛。

▲徐耀群經常PO照分享登山美景。（圖／翻攝自臉書）