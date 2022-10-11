上月才拿菜刀追16歲高中生！　樹林男闖派出所「痛毆27歲值班警」

記者陳雕文／新北報導

不定時炸彈！新北市樹林區一名黑衣男子上月15日持菜刀在大安路上追逐16歲高中生，直到高中生衝進超商並把口罩拿下，男子才改口說「我認錯人了」掉頭離去。警方獲報循線找到人，將男子強制送醫，怎料男子日前離開八里療養院後，11日晚間7點多又衝進山佳派出所毆打27歲值班警員，再度被眾人壓制送醫。

▲山佳所警員無故遭毆打。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，黑衣持刀男原本住在療養院，近期回到家中，疑未按時服藥再次發作，才做出瘋狂舉動。上月15日，男子把素未謀面的林姓高一生當作攻擊目標。林生發現男子殺氣騰騰，趕緊拔腿就跑，雙方在街上追逐。

▲▼黑衣男（紅圈處）持菜刀追砍高中生（下圖）。（圖／記者陳雕文翻攝）

最後林生逃進超商，男子跟著入內，雙方開始僵持，男子邊嗆聲邊查驗身份說，「你是不是XXX」，林生趕緊脫下口罩，陳男這才說「我認錯了」並掉頭就走。警方獲報後循線找到男子，發現他疑又打算拿刀，趕緊將其壓制並強制送到八里療養院治療。

上月25日，男子再度被放出來，原本看似回歸正常，誰知到了今晚再度失控，怒氣沖沖進入派出所。當時值班的27歲陳姓警員問，「先生請問有甚麼事嗎？」怎料話音剛落，男子就上前揮拳痛毆，導致陳員額頭、嘴唇受傷，其餘警力見狀趕緊將失控男子壓制，並於評估後再度將其強制送醫。