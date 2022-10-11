男醉躺人行道...水電工「章魚手」偷2萬手機　靈巧動作全都錄

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局康定路派出所接獲線報，一男子聲稱3日凌晨1時許，因不勝酒力倒臥公車站牌旁的人行道，起來卻發現身上價值2萬元的手機不見了，警方調閱監視器發現1名男子涉嫌重大，透過手機定位掌握男子下落，並在西藏路附近逮捕正在把玩手機的竊嫌。

警方調查，3日凌晨1時許，1名42歲的張姓男子報案，因為喝酒醉坐在和平西路上的公車站牌休息，但是不勝醉意倒在人行道睡著，但是起來時發現手機卻不見，立刻跑到萬華分局康定路派出所報警處理。

▲張男酒醉倒臥人行道，竊嫌躡手躡腳的偷走手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後調閱監視器查看，發現張姓男子倒臥人行道時，有1名48歲的潘姓男子從旁邊經過，確定四處無人之下，躡手躡腳的將張姓男子的手機偷走，張姓男子醒來後發現手機不見，立刻跑到派出所求助。

張姓男子向警方供稱，失竊的三星手機價值2萬元，也提供警方手機的定位訊息，警方透過訊息在萬華區西藏路找到涉案的潘姓嫌犯，且當時潘還正在把玩偷來的手機，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

▲警方透過監視器以及被害人提供的手機定位，30分鐘內就查獲竊嫌找回手機。（圖／記者邱中岳翻攝）

潘姓嫌犯向警方供稱，平時從事水電工作，因為缺錢花用，發現男子倒臥人行道，所以才想下手行竊，但最後連手機都還沒變賣，就在30分鐘內被警方人贓俱獲。