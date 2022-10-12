「熱心」拍醒路倒醉男　老人家「搜出一疊塞口袋」全被拍下

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名年輕男子，國慶連假期間與友人一起慶生，凌晨返家時，因不勝酒力，醉倒家門口。當時一名老人家步行經過，看到男子睡在路邊，竟悄悄偷找出男子身上皮夾，將裡頭1、2萬千元大鈔全數藏起，剩下100元後，將男子拍起，不斷呼喊「醒醒、醒醒，危險危險」、「錢都飛走了」。

▲一名老人家見男子醉倒路邊，特別倒退回去叫醒他。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



老人家趁男子意識不清時，不斷幫他洗腦「錢都飛走了」、「飛走好多」，讓男子以為皮夾中的的現金是被風吹走。老人家明目張膽的搜出皮包、昧下對年輕人說算上「巨額」的現金，整個過程被附近監視器全部拍下，就連對話也錄得清清楚楚，讓人非常傻眼。

男子的友人幫打抱不平，將過程po上「新竹爆料公社」，表示感謝經過的老人家，但對方趁人之危「主動」搜身把錢奪走，只留100元給男子的行為非常不妥，喊話「你所做的一切，都已經被攝影機拍攝到」，請求網友幫忙找畫面中這個老人。

對於影片中老人家的行逕，網友大罵「無恥」、「老奸巨猾」、「最危險的卻是人心」、「這種老人也太可惡了吧」，也有網友安慰「錢不見沒關係，不要被撿屍就好」、「算是給小孩一個經驗，喝酒不要喝的爛醉。俗話說，酒醉誤大事」、「難啦，你也沒辦法證明裡面有一兩萬，人沒事就好，也沒證據是他拿的」、「讓小孩自己不要那麼醉才是，剛好一個月薪水當學費」。

警方則表示，收到報案後已積極調閱監視器，鎖定特定對象偵辦中。另亦針對該區域加強巡邏守望。以維護民眾安全。如有其他具體資訊或發現可疑人、事、物，請與樹林頭派出所03-5267652聯繫。

▲▼監視器拍下老人家叫醒男子錢，從他身搜出一疊東西往自己口袋塞。





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