聯亞疫苗未過關「衛福部已付7.5億元」　王必勝：已要求扣除花費後繳回

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）發言人莊人祥、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國產新冠疫苗後續爭議不斷，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（13）日痛批衛福部護航國產疫苗，當中聯亞沒取得專案製造許可，衛福部就先付了新台幣7.5億元，後續也沒有追償行動。指揮中心指揮官王必勝回應，7.5億元會扣除認可相關花費，剩餘費用再請對方繳回，目前正在進行相關作業。

衛福部疾管署在疫情最初，和高端、聯亞兩家國產新冠疫苗廠完成簽約，每家採購500萬劑，後來僅有高端疫苗通過緊急使用授權，聯亞疫苗則因為效力不足，沒有被核准。

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高端疫苗雖然通過我國緊急使用授權且在國內開打，但因為國際認證、延遲交貨等問題遭審計部點名，蔣萬安表示，自己日前就直指行政院護航高端，政院不承認；如今審計部報告指出，高端多次延遲交貨逾30天，衛福部卻不罰違約金，「這不是護航，什麼才是護航？」

蔣萬安並說，聯亞當初沒取得專案製造許可，衛福部就先付了新台幣7.5億元給聯亞，衛福部後續也沒有追償行動，「人民在疫情最嚴重的時候，給予衛福部最大的授權，但不是讓你去胡作非為」。

王必勝表示，與聯亞契約的7.5億元，會扣除衛福部認可相關花費，剩餘費用再請對方繳回，目前正在進行相關作業。

至於高端方面，王必勝說，高端過期交貨，審計部是今年1月提出意見，衛福部則於3月4日已經依照規定計罰，他解釋，一直到3月才做，是因為當時是最後一次交貨驗收，交了以後統計違約計罰，不是審計部查帳才做，而是自己相關作業程序。

外傳依照扣罰金推算高端疫苗一劑要價達1028元，比先前推算貴上不少，王必勝說這是錯誤推算，和實際價格差滿多，推算基礎不對，實際價格因為商業合約保密，暫時不公布。

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