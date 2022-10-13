經過939天終於開國門！防疫團隊心聲曝　羅一鈞：終於踏出一步

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣今終於解封邊境，一早機場就湧入不少出國人潮，而今起入境也免隔離，全採用0+7的方式。針對9百多天防疫過程，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥和醫療應變組組長羅一鈞也分享心情，皆表示相當開心踏出這步，但仍希望民眾要持續配合防疫措施。

王必勝表示，邊境管制經過939天，最大感想是防疫過程時間很長，經過很多考驗，雖然沒辦法做到非常完美，但台灣的表現和各項評比在世界都是名列前茅，這是全體國人的成績，是第一線防疫人員的成績，也是中央防疫團隊的成績。

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莊人祥則分享，在2020年首度關國門，主要是中國有新冠疫情爆發，沒多久就決定關閉國門，限制外籍人士進入，這和其他國家相比，做的決策是比較早的，現在疫情都在可控制之下，所以決定今天開放變成0+7的檢疫措施，這段時間經歷過很多決策過程，過程中都有盡力也許民眾會覺得台灣好像比較慢一點，但事實上日本也是10/11才開國門，和台灣是時間相近的。

最後羅一鈞也回應，首先非常感謝國人配合各項防疫措施，讓台灣有這樣的基礎來開放國門，看大家能開心出國，身為防疫團隊的一份子也相當開心，終於有踏出一步，但想替中央跟地方防疫團隊說一些話，大家出國很開心，但防疫團隊也持續還有工作要進行，沒辦法馬上放下手中工作出去玩，所以希望民眾能繼續支持防疫團隊。

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