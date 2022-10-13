新變異株BF.7恐爆流行　王必勝：確診者、接觸者隔離鬆綁暫不討論

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

從BA.5衍生出的新分支BF.7近期歐美國家逐漸感染比例攀升，國內在8月到9月間曾驗出3例BF.7境外移入，後續未發現本土個案。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，現在全球流通又開始了，BF.7「不只會進到台灣」，指揮中心會持監測續病毒特性與相關資料，但確診者與同住家人鬆綁暫不考慮。

BF.7在中國大陸包含內蒙古、廣東、山東也有檢出，世界衛生組織示警恐成全球主流。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內在8月到9月間曾經檢出3例BF.7境外移入，後續並未發現有引起本土個案。

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王必勝表示，歐洲近期又有一波疫情，會持續觀察BF.7是否會變成主要病毒株。而BF.7本身特性與相關數字目前看起來都不是很完全，指揮中心會持續監測，等到資料完整再與國人報告。

BF.7在全球流竄，隨著入境0+7上路，不少民眾關心確診者居檢改為0+7是否考慮鬆綁？王必勝表示，會視疫情況狀做後續調整，但確診者7+7與接觸者統一變為0+7等措施，本週都不會討論，之後也會視疫情狀況放寬口罩與居隔、居檢規定。

邊境鬆綁今（13）日起上路，首日預計有1.2萬人入境，入境檢疫也以下機發放快篩取代PCR篩檢，有專家質疑此舉恐無法即時監測新興變異株。

對此，王必勝回應，機場還是會對有症狀者做唾液PCR篩檢，過去每天約有30~60位受檢，隨著開放人數增加，應該會增加到每日100人左右，依照過去經驗，有症狀者驗出陽性者約30%，指揮中心會針對陽性檢體送昆陽基因定序監測，「應該是不錯的監測指標。」

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