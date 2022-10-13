各國紛竄新變異株BF.7、BA.2.75、XBB　羅一鈞：待觀察秋冬主流株

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

從BA.5衍生出的新分支BF.7近期歐美國家逐漸感染比例攀升，隨著邊境開放，有專家擔心恐成下一波主流病毒株。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國際上可能會取代BA.5的不只BF.7，另有BA.2.75、XBB在世界各地流行，候選病毒株方興未艾，「任何可能性都無法排除」，需要持續觀察，才能知道冬天會流行哪一株病毒株。

BF.7在中國大陸包含內蒙古、廣東、山東也有檢出，世界衛生組織示警恐成全球主流。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前國內在8月到9月間曾經檢出3例BF.7境外移入，後續並未發現有引起本土個案。

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邊境鬆綁今（13）日起上路，首日預計有1.2萬人入境，入境檢疫也以下機發放快篩取代PCR篩檢，有專家質疑此舉恐無法即時監測新興變異株。

對此，王必勝回應，機場還是會對有症狀者做唾液PCR篩檢，過去每天約有30~60位受檢，隨著開放人數增加，應該會增加到每日100人左右，依照過去經驗，有症狀者驗出陽性者約30%，指揮中心會針對陽性檢體送昆陽基因定序監測，「應該是不錯的監測指標。」

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