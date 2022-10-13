呼吸道融合病毒疫情連4週上升　莊人祥：6歲以下佔98.5%

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

近期兒科急診人數上升，臨床醫師也觀察到有感染呼吸道融合病毒的小朋友出現。指揮中心發言人莊人祥今日說明，根據國內監測資料，呼吸道融合病毒近四周確實有上升現象，上週實驗室檢出118件陽性，主要都是6歲以下為主，佔了98.5%。

因應新冠疫情，過去兩年多來邊境、社區嚴守，防疫有成但也造成「免疫負債」(Immunity debt )危機，加上今起開國門，不少專家都疾呼秋冬要嚴防各種呼吸道病毒，臨床醫師也觀察兒科急診近期已經出現爆滿的情況，醫師們也不斷提醒，世界上不是只有新冠病毒，包括腺病毒、流感病毒等，對於孩子的危害並不小，也有兒科醫師提到，近日出現「呼吸道融合病毒（RSV）」感染。

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莊人祥表示，根據疾管署實驗室傳染病自動通報系統監測資料，流感前幾週大概通報80幾例，上週通報184例，另呼吸道融合病毒陽性檢體近四周也有上升現象，過去四周陽性件數分別是12、49、88、118件，不過還沒到2020年第47周時的高峰，那時候是一周檢出423件。

王必勝強調，今年冬季呼吸道相關疾病，不管大人、小孩都有比較嚴重，呼籲民眾盡快接種疫苗，包含新冠的次世代疫苗、公費流感疫苗，增強自身保護力；第二，對抗呼吸道病毒傳染病應該戴好口罩，近期口罩政策暫時不會去調整，在該戴口罩場合把口罩戴好，適當保持社交距離，勤洗手。

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