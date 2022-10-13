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內蒙古一所高校39人確診 　黨委書記遭免職

▲內蒙古呼和浩特,疫情。（圖／CFP）

▲內蒙古再爆本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大即將召開，內蒙古一所高校則因為有39人感染新冠肺炎，該校黨委書記遭到免職處分。官方通報強調，疫情就是命令，全區各級黨組織和廣大黨員幹部要切實增強政治意識、大局意識，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決遏制疫情擴散蔓延，實現社會面清零。

根據內蒙古紀委監委13日發佈的消息，9月27日，內蒙古建築職業技術學院1名學生從高風險地區返校後，該校未嚴格按規定進行隔離管控，10月6日該生被確診為陽性感染者。

通報譴責，期間，該校落實管控措施不力，對出入學校人員管控不嚴，在集中送餐過程中學生聚集取餐；對國務院聯防聯控機制工作組、自治區有關督導組多次檢查指出的問題未立行立改，導致校內疫情擴散。截至10月10日，該校已陸續有39人被確診為陽性感染者。

通報稱，內蒙古建築職業技術學院黨委書記牟占軍，學院黨委副書記、校長牛建剛作為該校新冠肺炎疫情防控工作領導小組組長，履行第一責任人責任不到位，思想認識不足，組織領導不力，落實防控措施打折扣，對該校疫情擴散負有主要領導責任。經內蒙古自治區黨委批准，對牟占軍同志作免職處理，對牛建剛同志視其後續工作表現再作處理。

通報強調，「當前，正值全黨全國上下喜迎黨的二十大勝利召開之際，我區新冠肺炎疫情多點散發、局部聚集，疫情防控壓力持續加大，形勢嚴峻複雜，堅決遏制住疫情擴散蔓延至關重要、極為緊迫。」

通報指出，疫情就是命令，全區各級黨組織和廣大黨員幹部要切實增強政治意識、大局意識，堅持人民至上、生命至上，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署和自治區黨委、政府各項要求，堅決克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、松勁心態，深刻汲取教訓，主動擔當作為，以時不我待的精神抓實抓細疫情防控各項工作，不斷提高科學防控、精準防控水平，堅決遏制疫情擴散蔓延，實現社會面清零。

通報提到，疫情就是大考，各級黨委要注重在疫情防控工作中考察識別幹部，落實領導幹部能上能下規定，激勵引導廣大黨員幹部迎難而上、衝鋒在前，經受住考驗；對敷衍塞責、弄虛作假、消極應付、推諉扯皮的，對不擔當、不作為、慢作為、臨陣退縮的，特別是對失職失責造成不良後果的，要堅決及時查處、嚴肅追責問責。

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