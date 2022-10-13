快訊／邊境解封「首批泰國旅行團」抵達！旅客比愛心狂拍照

▲泰國旅客13日凌晨抵達桃園國際機場，美少女戰士服為泰國網紅拉朵（Ratto）。（圖／記者李宜秦攝）



記者游宗樺、鄒鎮宇／桃園報導

台灣邊境13日解封，首發團45名泰國旅客凌晨抵達，成為我國解封首日第一個來台的旅行團。據悉，13日有共計20團、244人來台，預估10月底前還有230團、3630人來台，泰國成為我國解封首日最大客源國家。

泰國旅客12日晚間從廊曼機場（Don Mueang Airport）出發，搭乘台灣虎航IT506航班於13日凌晨0時10分抵達桃園機場後。旅客出來後不斷環顧機場四周，開心地拿起手機拍照，也接受航空公司、交通部觀光局及兩間旅行社的歡迎、贈花。此外，泰國網紅拉朵（Ratto）穿著美少女戰士服到場，開心地跟虎航、觀光局的吉祥物合照。

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▲▼泰國旅客比愛心拍照。（圖／記者游宗樺攝，下同）



交通部觀光局局長張錫聰率領喔熊組長歡迎旅客，親自贈送喔熊組長造型變身頸枕、以及台灣特色件手禮外，特別籌畫首發團「台灣旅遊超級禮包」一份幸運抽獎活動，抽出首發團幸運得主。

觀光局為首發團每位團員準備台灣特色伴手禮，除了喔熊組長頸枕、喔熊組長造型餅乾，台灣糕點禮盒、防疫必備品觀光局專屬口罩及方便旅客隨時上網分享台灣美景的5日上網卡。希望首發團客人在品嚐之後可以購買特色伴手禮回國贈送親友，帶動全台伴手禮產業。

迎賓活動中，為了歡迎久達的國際貴客，特別加碼準備「台灣旅遊超級禮包」。於首發團員中抽中一名幸運得主，可獲包含合灣虎航贊助台泰來回免費機票2張、台灣高鐵提供 3日周遊券2張、北北基好玩卡、儲值悠遊卡及一卡通。此外，台北晶華酒店提供了3天2夜豪華客房住宿券、雲朗集團贊助礁溪、高雄、花蓮等地共6張住宿券，讓旅客下次能再來台灣深度體驗台灣豐富多元的文化。

此外，衛福部次長、疫情指揮中心指揮官王必勝12日深夜11時許也抵達桃園國際機場視察，檢查發燒篩檢站及動線等防疫相關設置，對於邊境解封格外重視。

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