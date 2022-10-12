　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸外交部「力挺動態清零」　發言人：防住疫情，經濟才能穩住！

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大即將召開，大陸各地嚴格管控並堅持動態清零政策，衝擊經濟下滑嚴重，動輒封控也致使民怨四起。對此，大陸外交部發言人毛寧12日回應，「只有防住疫情，經濟才能穩住，如果算總帳，中國的防疫措施是最經濟的，效果也是最好的。」

毛寧10月12日主持例行記者會。有記者就中國經濟形勢與防疫政策提問。毛寧指出，面對複雜嚴峻的國際國內形勢，中國經濟頂住了壓力，總體呈現穩定復甦的態勢，繼續運行在合理區間。

她強調，中國經濟韌性強、潛力大、空間廣的特點沒有變，中國經濟長期向好的基本面也不會改變。至於疫情防控政策，毛寧也正面回應，「我想說的是，只有防住疫情，經濟才能穩住，如果算總帳，中國的防疫措施是最經濟的，效果也是最好的。」

此外，英國政府將會把中國稱為「威脅」，英國的情報負責人稱「中國使用技術主要是為了政治目的」。對此，毛寧表示，「中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，我們的發展給世界各國帶來的是機遇，絕不是威脅和挑戰。我們希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守『中國威脅』的舊思維，只會害人害己，沒有出路。」

毛寧還強調，「你提到英國有關情報官員的言論，昨天我已經說了，這些言論、這些說法純屬無中生有，以己度人，充分暴露出了他們的冷戰思維和意識形態偏見。中國發展的目標是為了讓中國人民過上更加美好的生活，中國的發展將為世界的和平穩定貢獻正能量。我們的發展不針對誰，更不會威脅誰。動輒拿中國說事，挑動對立對抗，解決不了英國自己的問題。」

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
牛樟芝大王涉直銷吸金20億　檢調大搜索約談14人
大阪環球影城「驚見人骨」！　多塊骨頭散落
快訊／下班注意雨彈！4縣市「大雨特報」　警戒範圍出爐
路上遇到4字貨車　內行閃遠遠！一票見「幾十億出發了」
雨彈＋冷空氣夾擊！　最冷「探19°C」時間出爐
快訊／「原子少年」小孩要告「許維恩公司」！　經紀人回應了
0+7明上路！　「8大解封新制」一次看
快訊／大巨蛋審查過了！北市拚明年中試營運　遠雄願撤國賠
原子少年小孩退團！　坤達、天王星成員痛心「IG一片黑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸外交部「力挺動態清零」　發言人：防住疫情，經濟才能穩住！

又髒又累萬人嫌！窮小子卻靠「腳」打造隱密巨頭　產值達400億

學校把草皮當井蓋！國小生一腳踩穿「墜7m深井」亡　家長見屍哭癱

1題講30分鐘！他輔導兒子功課氣到拍桌　下秒「把自己打到骨折」

深圳首現BF.7變異株防疫加碼　抵深者須「三天三檢」

陸地方財政缺錢！山東一地教體系統「過緊日子」：全面壓縮開支

湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

17歲少年「熬夜打電動」突休克！醫搖頭：死亡率80%…葉克膜救命

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬　成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

沒臉回去了！高材生沈迷遊戲「20年沒回家」　流浪街頭撿廢品

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

貓媽躺女兒身上求舔毛　見對方無動作就揮拳！

大陸外交部「力挺動態清零」　發言人：防住疫情，經濟才能穩住！

又髒又累萬人嫌！窮小子卻靠「腳」打造隱密巨頭　產值達400億

學校把草皮當井蓋！國小生一腳踩穿「墜7m深井」亡　家長見屍哭癱

1題講30分鐘！他輔導兒子功課氣到拍桌　下秒「把自己打到骨折」

深圳首現BF.7變異株防疫加碼　抵深者須「三天三檢」

陸地方財政缺錢！山東一地教體系統「過緊日子」：全面壓縮開支

湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

17歲少年「熬夜打電動」突休克！醫搖頭：死亡率80%…葉克膜救命

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬　成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

沒臉回去了！高材生沈迷遊戲「20年沒回家」　流浪街頭撿廢品

驚險畫面曝！高雄兒童公園旁2層樓高路樹突倒塌　瞬間壓毀5台車

獨／疫情解封阿公脫口罩…親友驚見「8cm長條物掛嘴上」全嚇壞

疫情沒完！譚德塞警告：長新冠是破壞性「嚴重危機」　應立即行動

布雷克開始傳接球　談明年動向：我很願意回來統一獅！

牛樟芝大王涉直銷吸金20億　百人血本無歸...檢調大搜索約談14人

不想被送烏克蘭當砲灰！北韓男兒嚇到「脫北」　曝一個月賺不到千元

世界大學排名「台大退步74名」　校方回：凸顯要進步得更大更快

俄羅斯輸油管又洩漏！波蘭境內管線發現漏油點　官員：非蓄意破壞

50業者獲證認合格　台東縣旅宿取得108張國際認證

搜救犬年度考試開考！　全國53隊挑戰IRO國際評量檢測

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

大陸熱門新聞

香港民政署女主任　激戰男友性愛片外流

「我敢說實話」陸清零下的百姓心聲

他託朋友幫買大樂透中大獎　最後2人撕破臉

女子離婚霸氣切割前夫退83萬聘金 連聘禮豬肉也秤斤論兩全退回

母親幫洗車鋼刷猛擼　他一看泛淚：深刻的母愛

北大教授自爆「5位數」退休金引議

中國花瓶拍賣場上估值6.1萬 成交價飆3885倍「估價師直接被解僱」

前女友鬧場討分手費　新娘霸氣回

台青在上海陽性！揭方艙千人搶飯

保時捷推「中國標準」菜刀　一把1.1萬

女兒遭霸凌…爸怒衝學校捅死9歲同學　一審判死

公園長椅上演活春宮！36歲男GG了

二十大前夕疫情反彈！堅持「動態」清零不躺平

激情放送事故！美女博士猛親64歲大學副校長

更多熱門

相關新聞

溫玉霞：海巡署比外交部有guts

溫玉霞：海巡署比外交部有guts

台大研究船「新海研一號」9月底在台灣東部海域遭日本海上保安廳艦艇騷擾，稱此海域為日本經濟海域；海巡署獲報派遣花蓮艦強往戒護，並主張該水域為我方專屬經濟海域，雙方互相廣播對峙，三艘船僵持10小時。對此，國民黨立委溫玉霞讚海巡署比外交部有guts（膽量），應該要好好鼓勵一下。

上海招聘940名防疫專員　工作期2年

上海招聘940名防疫專員　工作期2年

明起「0+7」！1500人想衝歐洲蜜月

明起「0+7」！1500人想衝歐洲蜜月

苗栗白沙屯五雲宮燒王船　王爺這指示竟藏預言

苗栗白沙屯五雲宮燒王船　王爺這指示竟藏預言

美國2眾議員訪團今來台　將拜會蔡英文、顧立雄

美國2眾議員訪團今來台　將拜會蔡英文、顧立雄

關鍵字：

毛寧大陸疫情外交部

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

放任小孩哭鬧？新加坡餐廳這招讓家長氣瘋

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

女兒猝死！單親爸趴冰櫃崩潰　募款「籌錢葬女」

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

即／公車撞機車再衝上分隔島　騎士當場慘死

「準金鐘男配」陳家逵被爆婚內出軌、家暴　道歉前妻：一律概括承受

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面