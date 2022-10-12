大陸外交部「力挺動態清零」　發言人：防住疫情，經濟才能穩住！

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中共二十大即將召開，大陸各地嚴格管控並堅持動態清零政策，衝擊經濟下滑嚴重，動輒封控也致使民怨四起。對此，大陸外交部發言人毛寧12日回應，「只有防住疫情，經濟才能穩住，如果算總帳，中國的防疫措施是最經濟的，效果也是最好的。」

毛寧10月12日主持例行記者會。有記者就中國經濟形勢與防疫政策提問。毛寧指出，面對複雜嚴峻的國際國內形勢，中國經濟頂住了壓力，總體呈現穩定復甦的態勢，繼續運行在合理區間。

她強調，中國經濟韌性強、潛力大、空間廣的特點沒有變，中國經濟長期向好的基本面也不會改變。至於疫情防控政策，毛寧也正面回應，「我想說的是，只有防住疫情，經濟才能穩住，如果算總帳，中國的防疫措施是最經濟的，效果也是最好的。」

此外，英國政府將會把中國稱為「威脅」，英國的情報負責人稱「中國使用技術主要是為了政治目的」。對此，毛寧表示，「中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，我們的發展給世界各國帶來的是機遇，絕不是威脅和挑戰。我們希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守『中國威脅』的舊思維，只會害人害己，沒有出路。」

毛寧還強調，「你提到英國有關情報官員的言論，昨天我已經說了，這些言論、這些說法純屬無中生有，以己度人，充分暴露出了他們的冷戰思維和意識形態偏見。中國發展的目標是為了讓中國人民過上更加美好的生活，中國的發展將為世界的和平穩定貢獻正能量。我們的發展不針對誰，更不會威脅誰。動輒拿中國說事，挑動對立對抗，解決不了英國自己的問題。」