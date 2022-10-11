苗栗白沙屯五雲宮燒王船　廟方曝王爺這指示竟暗藏預言

記者隋昊志／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯五雲宮，時隔30年後再度舉行「王船醮活動」，但巧合的是，早在肆虐全台的新冠疫情爆發前，文法主公王爺就已指示要造王船，並且要等3年後才能燒，中間剛好就是疫情爆發最嚴重的時期，今（11）日完成儀式，適逢國內疫情趨緩邁向解封，也讓不少信眾嘖嘖稱奇。

▲▼今日凌晨通霄白沙屯五雲宮燒王船，替為期一週的王船醮也圓滿劃下句點。（圖／記者蔡文淵翻攝）



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白沙屯五雲宮，相隔30年再度建造完成大型彩繪王船「順安陸號」，今年舉辦「迎聖王船醮」，今日凌晨順利完成燒王船儀式，現場也吸引數千信眾及遊客到場觀看，讓為期一週的王船醮圓滿劃下句點，盼能一起驅除瘟疫，送走肆虐多年的新冠肺炎。

廟方表示，其實五雲宮王爺在2019年就已經說要建造王船，但卻一反隔年下水的慣例，而是要求要2022年才能燒王船，當時讓廟方感到很疑惑，因為當時並沒有疫情，而造王船則是代表要驅逐疫情，現在看起來似乎王爺在當時就已經預知新冠疫情的到來。

▲▼今日凌晨通霄白沙屯五雲宮燒王船，替為期一週的王船醮也圓滿劃下句點。（圖／記者蔡文淵翻攝）



廟方指出，依循古法製造打造的王船名為「順安陸號」，船身是由樟木與福杉打造而成，彩繪圖案包括海豚、馬、猴、雞、豬等吉祥動物圖案，經開光、點眼後，開放民眾參觀，期望神威遠播教化人心，端正風俗。

五雲宮說明，每10年都有舉辦福醮，30年才舉辦1次王船醮活動，這次「迎聖五朝王船醮」從10月5日開始，為期1個禮拜，有王船巡境賜福、放水燈、普施等儀式活動，並於11日凌晨再現30年一次的燒王船大典，恭送燒王船時能一起驅除瘟疫，將目前肆虐的疫情送走。

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