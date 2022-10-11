濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善接獲縣議員廖偉晴、鄉民代表李日栓、鍾東榮及農民、村長等人共同陳情，二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。相關單位今（11)日進行會勘，預計投入688萬進行便道改善工程，期提供鄉親更安全便捷的用路環境。

▲雲林縣長張麗善今日上午前往二崙鄉濁水溪南岸河床便道現勘，並向鄉親說明便道改善工程，將提供鄉親更安全便捷的用路環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，這幾年來濁水溪風飛沙已改善很多，縣內有許多農民在濁水溪河床上耕種，僅能仰賴河床便道進出，但近年因豪雨及強降雨沖刷路面，加上農機具進出重壓，造成許多路面沉陷，產生坑洞、積水嚴重，已影響農民出入安全，農產品運輸也不方便。未來也會針對整個區域做通盤檢討，讓農民在濁水溪河床便道上行駛及運輸更加安全、便利。

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

二崙鄉民代表李日栓指出，濁水溪隸屬河川局，村民大多承租使用，道路無法像農地般重劃，一直到近幾年才開放鋪設柏油，他請議員協助向縣長反映地方需求，縣長獲悉後立刻來會勘，並籌措經費動工改善，感謝張縣長對地方的用心及建設，由於濁水溪河床仍有許多便道未鋪柏油，未來仍希望張縣長多幫忙，讓農民出入更安全方便。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，「二崙鄉濁水溪河床便道改善工程」總經費為688萬元，水利處已針對道路破損區域做調查規劃，並與當地農民進行訪談，充分瞭解災害情形，將進行瀝青混凝土鋪設，工程預定本月底前動工，60日曆天可完工。本案完工後能改善既有道路品質，確保農民通行安全。

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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