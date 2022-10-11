　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善接獲縣議員廖偉晴、鄉民代表李日栓、鍾東榮及農民、村長等人共同陳情，二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。相關單位今（11)日進行會勘，預計投入688萬進行便道改善工程，期提供鄉親更安全便捷的用路環境。

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日上午前往二崙鄉濁水溪南岸河床便道現勘，並向鄉親說明便道改善工程，將提供鄉親更安全便捷的用路環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，這幾年來濁水溪風飛沙已改善很多，縣內有許多農民在濁水溪河床上耕種，僅能仰賴河床便道進出，但近年因豪雨及強降雨沖刷路面，加上農機具進出重壓，造成許多路面沉陷，產生坑洞、積水嚴重，已影響農民出入安全，農產品運輸也不方便。未來也會針對整個區域做通盤檢討，讓農民在濁水溪河床便道上行駛及運輸更加安全、便利。

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

二崙鄉民代表李日栓指出，濁水溪隸屬河川局，村民大多承租使用，道路無法像農地般重劃，一直到近幾年才開放鋪設柏油，他請議員協助向縣長反映地方需求，縣長獲悉後立刻來會勘，並籌措經費動工改善，感謝張縣長對地方的用心及建設，由於濁水溪河床仍有許多便道未鋪柏油，未來仍希望張縣長多幫忙，讓農民出入更安全方便。

雲林縣政府水利處長許宏博表示，「二崙鄉濁水溪河床便道改善工程」總經費為688萬元，水利處已針對道路破損區域做調查規劃，並與當地農民進行訪談，充分瞭解災害情形，將進行瀝青混凝土鋪設，工程預定本月底前動工，60日曆天可完工。本案完工後能改善既有道路品質，確保農民通行安全。

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲二崙鄉濁水溪南岸河床便道，因豪雨沖刷及農機具輾壓，導致路面沉陷、崎嶇不平，嚴重影響農民出入安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林麥寮鄉代參選人涉買票！他悠哉吃點心被捕　被聲押秒認罪

►就愛崙背鮮奶香！千巧谷牛樂園休閒農場今揭牌　雲林副縣長到場祝賀

►最接近天空的咖啡　「2022台灣咖啡節」古坑東璧山莊揭開序幕

►孩子們不再空腹　雲林肉品市場提供「雲饗豬」助弱勢家庭


 

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
健美女網紅COS「最壯彌豆子」肌肉炸裂！網驚：鬼王可換人了
陳若儀現身婚宴！　親曝林志穎車禍近況
「最美里長候選人」再＋1　網嗨：撞臉南韓女星
鄧紫棋被爆「和富二代男友結婚了」　工作室火速回應
廖曉喬宣布懷第二胎！　寶寶性別曝光
快訊／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了
台股重挫近600點　金管會宣布擴大限空令
快訊／國1「車自撞護欄」！駕駛無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

六都生育率及出生率最高城市　桃園國慶寶寶較去年減少29位

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

專刊回顧保育國土歷程、辦展讓檔案活化　玉管處連獲大獎

謝龍介控市場送消費券涉賄選　黃偉哲陣營：完全合法盼檢方查明

2022台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳　10／15登場

嘉義縣打造女力新舞台　臺灣女孩日10／15縣府廣場前登場

2022台灣國際衝浪公開賽　世界級好手11／12台東金樽漁港競技

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

六都生育率及出生率最高城市　桃園國慶寶寶較去年減少29位

濁水溪南岸河床便道路面沉陷　雲林縣府投入688萬改善

從種子到杯子的咖啡桌遊　｢WHAT'S COFFEE你什麼咖？｣發表

東北季風南下並挾帶空氣污染　屏東環保局籲搭乘大眾交通工具

中市致力輔導未登記工廠合法化　盧市長：成效居全國之冠

專刊回顧保育國土歷程、辦展讓檔案活化　玉管處連獲大獎

謝龍介控市場送消費券涉賄選　黃偉哲陣營：完全合法盼檢方查明

2022台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳　10／15登場

嘉義縣打造女力新舞台　臺灣女孩日10／15縣府廣場前登場

2022台灣國際衝浪公開賽　世界級好手11／12台東金樽漁港競技

對韓國瑜復出又愛又怕？　藍營提2點關鍵：區域、TA很重要

兄弟差2小時出生「多當8個月兵」　他求安慰被網罵翻：是多玻璃啊

她肚子狂冒呱呱聲！醫照X光見「灌香腸」：不對勁　檢查確診大腸癌

鄭仲茵曬正妹女兒「高挑到要仰頭看」！　網驚呼：跟爸爸超像

《人生真美麗》尋找初戀太催淚　廉晶雅見到影迷當場哭出來

他砸5億蓋企業總部　北屯最大「清水模」建築落成

盧秀燕合體高虹安「十指緊扣」　柯建銘︰怎會如此對待林耕仁？

健美女網紅COS成「最壯彌豆子」肌肉炸裂！　網驚呼：鬼王可換人了

疫情延燒校園「單日+9204」　 累計逾68萬例確診

房客退租留下「惡臭地獄」！他PO一張對比照網崩潰：確定同一間

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

地方熱門新聞

颱風吹落萬面旗　屋主曝他送來3萬面

韓國瑜噴金句「陳其邁連任沒人看」

國旗屋升旗　屋主邀他第一位致詞

男持刀搶超商追路人　警圍捕　

他看韓國瑜還在提「愛情摩天輪」笑了

韓國瑜復出了！高雄同台柯志恩

男持刀闖超商！制伏過程曝光

國旗屋國慶升旗　賴香伶：國家認同文化

韓國瑜今晚高雄回歸！首秀獻戰友女兒

游智彬懸賞10萬　鄭文燦論文槍手

韓國瑜現身力挺許采蓁　部署警力曝光

台南塑膠回收廠大火奇美餐車到場

LIVE／國慶焰火嘉義故宮南院登場！

苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮　今凌晨燒王船圓滿落幕

更多熱門

相關新聞

張善政之友會成立　張善政籲請「1126挺善良」

張善政之友會成立　張善政籲請「1126挺善良」

國慶連假過後第一天，上百名國民黨支持者在競選總部主動成立「張善政之友會」，希望凝聚團結氛圍讓藍天再現。張善政到場致意表示，感覺很慶幸能有這麼多朋友支持，甚至還有支持者主動願意當志工幫忙，他呼籲大家「1126挺善良」，前桃園縣長吳志揚也期許，希望張善政當選後能將桃園市建設成與新加坡並駕齊驅的國際大都會。

中市致力輔導未登記工廠合法化　成效居全國之冠

中市致力輔導未登記工廠合法化　成效居全國之冠

蔣萬安喊集中選票　柯：只剩這招

蔣萬安喊集中選票　柯：只剩這招

國軍遭爆違規助選！登上競選看板...還到場舉牌

國軍遭爆違規助選！登上競選看板...還到場舉牌

柯批陳「變來變去才符合人設」

柯批陳「變來變去才符合人設」

關鍵字：

濁水溪便道改善工程雲林縣議員廖偉晴2022九合一大選2022雲林縣2022九合一選舉議員2022雲林縣長張麗善

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

14層都更大樓夾殺5層透天！　建商坦言：不同意戶反悔來不及

即／東部海域03：25地震！全台有感

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面