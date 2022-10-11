上百支持者簇擁力挺成立後援會　張善政籲選民：請1126挺善良

▲上百名國民黨支持者今（11）日在桃園區競選總部成立張善政之友會，張善政到場向支持者致意感謝。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國慶連假過後第一天，上百名國民黨支持者在競選總部主動成立「張善政之友會」，希望凝聚團結氛圍讓藍天再現。張善政到場致意表示，感覺很慶幸能有這麼多朋友支持，甚至還有支持者主動願意當志工幫忙，他呼籲大家「1126挺善良」，前桃園縣長吳志揚也期許，希望張善政當選後能將桃園市建設成與新加坡並駕齊驅的國際大都會。

▲上百名國民黨支持者今（11）日在桃園區競選總部成立張善政之友會，張善政感謝前桃園縣長吳志揚到場力挺。（圖／張善政競辦提供）

今日上午9時許，上百名國民黨支持者湧進張善政競選總部成立「張善政之友會」，高呼口號為張善政加油打氣，甚至不少支持者主動當志工為訪客消毒雙手做防疫，前桃園縣長吳志揚也到場為張加油打氣。

吳志揚指出，他在桃園縣長任內全力促成桃園縣升格為桃園市，才有今天桃園市發展進步，期待未來張善政當選後，能協助桃園機場改建、航空城等重大政策推動，讓桃園市建設成與新加坡並駕齊驅的國際大都會。

▲張善政向支持者致意感謝，呼籲「1126挺善良」。（圖／張善政競辦提供）

張善政隨後到場致詞，對這場選舉充滿感恩，因為有太多好朋友用各種方式全力支持，感到非常幸福。張善政說，民進黨在這場選舉用盡各種惡毒手法，讓其受到蒙受不白之冤，連他的研究案都被拿出來抹黑。不過自己是真材實料，絕對經得起考驗。

張善政強調，競選總部提出一個口號「1126挺善良」，這場選舉是「挺善良、反惡霸」的選舉，呼籲大家在1126這天去投票，把善良與正直找回來。因為這裡的樓上就是張善政辦公室，他承諾，未來會常常來這邊走動，大家有任何想法都可以大聲說出來分享。

【更多新聞】

►桃園龜山紡織工廠定型機風管冒火 密閉式建築延燒3小時撲滅

►載女志工就醫卻襲胸指侵 色男辯「只有擦背」...法官打臉下場慘

►公督聯盟點名4度缺席立院質詢 鄭運鵬：時間不足請大家體諒