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孩子們不再空腹　雲林肉品市場提供「雲饗豬」助弱勢家庭

▲雲林家扶中心在家扶委員、雲林縣議員黃凱協助下找到雲林縣肉品市場贊助水餃與肉鬆提供弱勢家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林家扶中心在家扶委員、縣議員黃凱協助下，找到縣肉品市場贊助水餃與肉鬆提供弱勢家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據雲林家扶中心統計，家扶經濟弱勢家庭沒給學童零用錢的比例相當高，而有獲得零用錢的孩子72%都是用來購買食物。雲林縣議員黃凱是雲林家扶中心家扶委員，長期協助家扶為弱勢家庭找尋資源盡心盡力，今（11）日與雲林肉品市場總經理黃加安專程帶來在雲饗豬產品贈予家扶家庭，讓孩子們放學後不再空腹。

雲林家扶抽樣服務學童7歲至12歲「零用錢」議題統計：家長沒給零用錢51.2%，給零用錢但沒固定38.4%，給零用錢每個月固定金額10.3%，其沒給學童零用錢的比例是最高。至於零用錢用途可複選統計：買東西吃72%，存起來56.8%，買學用品45.6%，用於休閒娛樂24.8%，買東西吃比例最高。

縣議員黃凱語重心長表示，雲林家扶服務對象是在地的經濟弱勢族群，而其家中主要經濟提供者也是主要照顧者常因其工作因素，導致孩子們下課回家後，無法為其準備點心甚至督促功課，而家扶的小朋友們常是餓著肚子，只能喝著開水耐心等家長回來準備晚餐。

雲林家扶中心表示，黃凱議員為雲林家扶出任務找尋資源，協助不讓學童餓肚子，日前接洽雲林縣肉品市場，總經理黃加安提及「不僅要營利也更積極投入慈善公益，重視商業行為還有社會企業責任與未來永續發展」，當即應允提供水餃與肉鬆應急，暫解決學童下課後不再餓肚子。

家扶中心提到，藉著捐贈儀式，同時也感謝一位來自北部的黃小姐，近一年來每個月固定請開元食品送來戀職人鮮奶30瓶送給提供家扶學童飲用。

捐贈現場一名家扶爸爸與家扶阿公到現場對捐贈者表達感謝，育四個孩子的楊爸爸，因務農要一早出們回到家都已晚上七點多，每日只給最大的孩子200元零用錢兼買晚餐，也照顧年幼弟妹打理家務事。還有另一位方阿公育2位孫子，也只給早餐一人30元沒有額外零用錢，晚餐儘可能煮簡單食物供祖孫食用。

楊爸爸與方阿公感謝雲林肉品市場總經理黃加安，並表示，這樣就可以讓孩子放學後用最簡單的烹飪吃水餃，甚至先煮好稀飯或白飯來拌肉鬆，雲林家扶副主委李萬吉代表家扶家庭感謝黃凱議員與雲林縣肉品市場，特別致贈「好家再有您」感謝狀，送來最即時也最受用的食品，讓家扶學童下課後免挨餓。

▲雲林家扶中心在家扶委員、雲林縣議員黃凱協助下找到雲林縣肉品市場贊助水餃與肉鬆提供弱勢家庭。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林家扶抽樣服務學童針對「零用錢」議題統計，買東西吃比例最高，為72%。（圖／記者蔡佩旻攝）

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