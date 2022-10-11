趙怡翔分析蔡英文國慶演說　有8字是總統想傳達的精神

▲口譯哥趙怡翔。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文的國慶演說，有「口譯哥」之稱的前駐美代表處政治組長、民進黨台北市議員參選人趙怡翔表示，「團結則存，分裂則亡」8字，是蔡英文要傳達的精神，「要思考的不是政治上的分歧，而是能獲得的共識，強化國防、保衛國土，堅決反對中共對台的企圖」。

「蔡英文總統的國慶演說讓我感觸很深」。趙怡翔特別點出蔡英文在演說中所說的一句話，「台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。這一點，我們沒有妥協的空間」。

趙怡翔表示，確實在國慶日的今天，要思考的不是在政治上的分歧，而是我們能獲得的共識，「強化國防、保衛國土，堅決反對中共對台灣的企圖，這應該都是全民皆能同意的方向」。

趙怡翔說，當在野黨說，他們願意和對岸「求同尊異」時，事實上這樣的概念應該更適用在我們國內政治上。共同捍衛台灣的民主價值，才能確保台灣的自由未來。

總體而言，趙怡翔表示，「團結則存，分裂則亡」是蔡英文要傳達的精神，中華民國台灣的生日，就是我們重申民主與主權價值的重要日子，一起宣示對保衛國土的決心。

在國民黨方面，則發出新聞稿指出，蔡英文表示願意與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平方法，但是過去這幾年口號很多，卻未見蔡政府維護區域和平的具體作為，比如當中共軍演飛越飛彈，政府卻秘而不宣；強調要資訊透明，但高端疫苗採購要封存30年，也看不到蔡英文政府口中的資訊透明。

國民黨表示，如果蔡英文政府真的要捍衛中華民國主權，也請先從捍衛台灣的民主自由開始，如果民進黨一再透過控制媒體、箝制人民言論、運用抹黑造謠的手法攻擊政敵，又要如何讓台灣團結對外？