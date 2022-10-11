蔡英文國慶演說惹議？　媒體人給80分讚「軟中帶硬、險中求穩」

▲總統蔡英文於國慶日演說。（圖／ETtoday直播）

記者詹宜庭／台北報導

針對總統蔡英文10日國慶演說，資深媒體人黃暐瀚11日表示，面對中共日益進逼的文攻武嚇，蔡總統今年選擇「退軟」，不再把刺激性言詞搬上檯面；但實質上，國家主權並未退讓，民主制度選擇也未放棄，「軟中帶硬、險中求穩，就是我對蔡總統國慶演說的評價，蔡總統的國慶談話，我給80分。」

中華民國111國慶大典登場，總統蔡英文發表國慶演說時拋出「四大韌性」，包括經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，強調現階段的目標，就是成為一個更強韌的國家；而針對兩岸關係，則喊話北京兵戎相見不是選項，願意尋找和平方法。

「軟中帶硬、險中求穩，是我對蔡總統國慶演說的評價。」黃暐瀚11日透過臉書發文表示，蔡英文國慶講稿三大主軸是維穩、和平、愛台灣，堅持中華民國、堅持民主自由的生活方式與堅持台灣利益優先，蔡總統今年選擇「退軟」，不再把刺激性言詞搬上檯面；但實質上，國家主權並未退讓，民主制度選擇也未放棄。

黃暐瀚認為，蔡英文這次講稿並不是給年底2022縣市長選舉用的，而是為了2024延續民進黨執政用的。黃暐瀚補充，站穩台灣立場高喊「我是台灣人」，正是民進黨「中華民國、台灣」的最大意義；昨天在國慶會場，民眾開心揮舞著青天白日滿地紅的中華民國國旗，代表民進黨執政並未讓中華民國消失，而是融入更多的台灣元素。

面對「中華民國不見了」、「中華民國只剩七十幾年」、「兩岸互不隸屬」、「中華民國台灣是什麼國號」等多項爭議，黃暐瀚開嗆，「若各大在野黨無法體察民意、認同台灣，那就算年底縣市長選得不錯，2024面對民進黨，也很難能贏。」

黃暐瀚強調，今年國慶中華民國並沒有不見，開場時總統第一句就說「今天是中華民國111年的國慶」，最後一句更說「中華民國加油」，而且昨天國慶大會現場，到處都寫著「中華民國111年國慶」，怎麼會說「中華民國」不見了？

至於有外界質疑蔡英文稱中華民國只剩七十幾年？黃暐瀚澄清，總統的說法是「今天是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日」以及「在台灣這塊土地的人民，歷經73年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感與歸屬感」，是說中華民國在台灣70多年，不是說中華民國只剩70多年。

對於兩岸互不隸屬議題，黃暐瀚則說明，去年蔡英文提出四個堅持，其中第二個堅持叫做「中華民國與中華人民共和國，互不隸屬」，並非「兩岸互不隸屬」。憲法上規定，大陸的「土地」仍屬中華民國所有，但沒有要承認或不承認目前「竊佔」這塊土地的「政權」。因此，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」沒有問題也未違憲，總統今年避開敏感字眼，不再「白紙黑字說出口」，但文中依舊強調，去年的「四個堅持」仍要繼續站穩。

最後，針對我國國號爭議，黃暐瀚表示，近幾年蔡總統屢屢提及「中華民國台灣」，國慶講稿中亦然，雖然口頭這樣稱呼使用但憲法上、國號上、國旗上並未更改異動，何來更改國號？很多網友來信不喜歡「中華民國」後面加了「台灣」二字，卻忘了在「台灣」前面還有「中華民國」，是囊括「中華民國派」與「台灣派」的最大公約數，民眾喜歡與否，可用選舉制度表達意見。