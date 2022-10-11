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雙十國慶連假防處交通安全成效良好　南警有效嚇阻酒駕、改裝車肇事發生

▲台南市警永康分局連續3天，除規劃連續假期交通疏導勤務外，執行多場議員里長競選總部成立及宮廟遶境活動等安全維護勤務，更加強「取締酒後駕車等專案勤務，成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局連續3天，除規劃連續假期交通疏導勤務外，執行多場議員里長競選總部成立及宮廟遶境活動等安全維護勤務，更加強「取締酒後駕車等專案勤務，成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局10月8日至10日連續3天，除規劃連續假期交通疏導勤務外，執行多場議員里長競選總部成立及宮廟遶境活動等安全維護勤務，更加強「取締酒後駕車」、「查緝微型電動二輪車」暨「改裝車排氣管車」輛等專案勤務。

▲台南市警永康分局連續3天，除規劃連續假期交通疏導勤務外，執行多場議員里長競選總部成立及宮廟遶境活動等安全維護勤務，更加強「取締酒後駕車等專案勤務，成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局白天規劃連假交通疏導，各項廟會、集會及查緝未經審驗合格或非法改裝車輛等勤務，夜間規劃「取締酒後駕車」、「防制危險駕車」及「區域聯防」等專案性勤務，為永康地區交通秩序與治安維護，從「白天忙到夜晚，成效顯著」。

▲台南市警永康分局連續3天，除規劃連續假期交通疏導勤務外，執行多場議員里長競選總部成立及宮廟遶境活動等安全維護勤務，更加強「取締酒後駕車等專案勤務，成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，這次國慶連假3日專案交通執法，「取締酒後駕車部分」，取締21件，其中17件移送公共危險罪，4件行政裁罰；「查緝微型電動二輪車部分」，沒入未經審驗合格微型電動二輪車22部，變更慢車裝置1件，其他慢車未依規定戴安全帽、未依標誌、標線行駛及闖紅燈等17件，合計40件；「查緝改裝車排氣管車輛部分」，取締違反道路交通管理處罰條例第16條未依規定變更車輛原有規格7件，整體取締取締酒後駕車等各類交通違規，計68件。

▲台南市警永康分局連續3天，除規劃連續假期交通疏導勤務外，執行多場議員里長競選總部成立及宮廟遶境活動等安全維護勤務，更加強「取締酒後駕車等專案勤務，成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局交通組組長葉敏旭說，雙十國慶連假3天，加強專案性交通勤務，運用組合警力，結合分局力量，以守望、巡邏及路檢等勤務方式執行，因勤務規規劃得宜，連續兩年轄區未有重大交通壅塞110報案案件，A1類交通事故亦是連續兩年零發生，A2類交通事故2022年3天發生43件，較2021年發生46件，減少3件，有鑑本次連續假期交通執法有成，爾後分局將持續辦理連續假期交通執法。

▲台南市警永康分局連續3天，除規劃連續假期交通疏導勤務外，執行多場議員里長競選總部成立及宮廟遶境活動等安全維護勤務，更加強「取締酒後駕車等專案勤務，成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民表示，擴大加強締酒後駕車、針對改裝車輛規劃「防制危駕」及取締違規微型電動二輪車等重大違規嚴格執行，並非以處罰為目的，而是要保護他們的安全及維護秩序安寧減少噪音滋擾，警方取締之餘同時也向民眾宣導相關交通法令。

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